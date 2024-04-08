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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Антидроновая защита появится на технике сельхозхозяйств в белгородском приграничье

Антидроновая защита появится на технике сельхозхозяйств в белгородском приграничье

8 апреля 2024, 06:44
Фото: Скриншот презентации на совещании правительства
Об этом рассказал Антоненко Андрей Александрович на оперативном совещании правительства Белгородской области. Гладков поручил сделать это требованием, а не рекомендацией, иначе компенсации не будут выплачены.

Первая антидроновая защита для сельхозтехники появилась в Белгородской области.

В ближайшее время проведут семинар для руководителей сельхозпредприятий, чтобы рассказать о данной возможности.

Гладков сообщил, что это должно быть не рекомендацией, а требованием. Иначе выплаты по компенсации не будут выплачены.

«Сделать элементарную защиту в состоянии все. Это обязательно к исполнению», — рассказал на оперативном совещании губернатор Белгородской области.

В течении недели представители правительства проведут внеплановую проверку по обеспечению безопасности на хозяйствах.

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#Белгородская область#Происшествия#Безопасность#Беспилотник#Новости Белгорода#Вячеслав Гладков#Обстрел#Хозяйства#Сельхозпредприятия#СВО#Беспилотники#Алёна Мальцева
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