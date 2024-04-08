Антидроновая защита появится на технике сельхозхозяйств в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Первая антидроновая защита для сельхозтехники появилась в Белгородской области.
В ближайшее время проведут семинар для руководителей сельхозпредприятий, чтобы рассказать о данной возможности.
Гладков сообщил, что это должно быть не рекомендацией, а требованием. Иначе выплаты по компенсации не будут выплачены.
«Сделать элементарную защиту в состоянии все. Это обязательно к исполнению», — рассказал на оперативном совещании губернатор Белгородской области.
В течении недели представители правительства проведут внеплановую проверку по обеспечению безопасности на хозяйствах.