ВСУ атаковали трактор в белгородском приграничье. Каковы последствия?

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В районе объездной дороги в Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал трактор. Произошёл взрыв, техника полностью сгорела. Механизатор отделался лёгкой травмой — он получил ссадины на кисти левой руки. Мужчине оказали помощь в районной больнице и отпустили для дальнейшего восстановления домой.
Во время обстрела посёлка Красное повреждения получили три частных домовладения — там выбило окна, посекло фасады домов и заборы. Также пострадали баня, гараж и две легковых машины.
На местах происшествий работают оперативные службы. Проводится подомовой обход, чтобы выявить другие повреждения и возможных пострадавших.