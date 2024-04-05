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Мужчина пострадал при атаке дрона на трактор под Белгородом

ВСУ атаковали трактор в белгородском приграничье. Каковы последствия?

5 апреля 2024, 16:50
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина пострадал при атаке дрона на трактор под Белгородом

Вечером 5 апреля украинские формирования атаковали сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском округе. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

В районе объездной дороги в Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал трактор. Произошёл взрыв, техника полностью сгорела. Механизатор отделался лёгкой травмой — он получил ссадины на кисти левой руки. Мужчине оказали помощь в районной больнице и отпустили для дальнейшего восстановления домой.

Во время обстрела посёлка Красное повреждения получили три частных домовладения — там выбило окна, посекло фасады домов и заборы. Также пострадали баня, гараж и две легковых машины.

На местах происшествий работают оперативные службы. Проводится подомовой обход, чтобы выявить другие повреждения и возможных пострадавших.

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