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Published Сегодня, 10:02

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Дрон

ВСУ атаковали грузовик FPV-дроном под Белгородом, произошёл взрыв

4 апреля 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль на белгородской дороге

Машина получила значительные разрушения после атаки села в Шебекинском округе. Подробности произошедшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дорогу на подъезде к селу Вознесеновка Шебекинского городского округа атаковал украинский FPV-дрон. В результате удара повреждён грузовой автомобиль, водитель ранений не получил.

Отметим, что за вчерашний день муниципалитеты Белгородской области оказались под огнём ВСУ около 30 раз. Так, украинские дроны-камикадзе несколько раз за сутки атаковали посёлок Красное Шебекинского округа. В результате трёх атак никто не пострадал, но повреждения получил один легковой автомобиль.

Глава региона также сообщал об обстреле села Вязовое Краснояружского района. В одном жилом доме и в одной теплице на другом участке выбило окна, повреждения получали линии электро- и газоснабжения.

Дроны-камикадзе ВСУ три раза за сутки атаковали посёлок в Шебекинском округе
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#Белгородская область#Грузовик#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Александра Склярова
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