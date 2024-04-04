ВСУ атаковали грузовик FPV-дроном под Белгородом, произошёл взрыв

Отметим, что за вчерашний день муниципалитеты Белгородской области оказались под огнём ВСУ около 30 раз. Так, украинские дроны-камикадзе несколько раз за сутки атаковали посёлок Красное Шебекинского округа. В результате трёх атак никто не пострадал, но повреждения получил один легковой автомобиль.