ВСУ атаковали грузовик FPV-дроном под Белгородом, произошёл взрыв

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Дорогу на подъезде к селу Вознесеновка Шебекинского городского округа атаковал украинский FPV-дрон. В результате удара повреждён грузовой автомобиль, водитель ранений не получил.
Отметим, что за вчерашний день муниципалитеты Белгородской области оказались под огнём ВСУ около 30 раз. Так, украинские дроны-камикадзе несколько раз за сутки атаковали посёлок Красное Шебекинского округа. В результате трёх атак никто не пострадал, но повреждения получил один легковой автомобиль.
Глава региона также сообщал об обстреле села Вязовое Краснояружского района. В одном жилом доме и в одной теплице на другом участке выбило окна, повреждения получали линии электро- и газоснабжения.