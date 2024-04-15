Весенний призыв-2024: кого отправят на службу и какие штрафы заплатят уклонисты?

Самих же уклонистов могут оштрафовать за неявку в военкомат на 10-30 тыс. рублей, хотя только в прошлом году штраф был от 500 до 3 тыс. рублей. Если мужчина покинул регион регистрации перед вызовом в военкомат и не уведомил об этом его сотрудников, он заплатит до 5 тыс. рублей, если выехал за рубеж более чем на полгода — 5-15 тыс. рублей. За неявку на медкомиссию штраф составит 15-25 тыс. рублей.