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Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Весенний призыв-2024: кого отправят на службу и какие штрафы заплатят уклонисты?

Весенний призыв-2024: кого отправят на службу и какие штрафы заплатят уклонисты?

15 апреля 2024, 18:29
Фото: Изображение Midjourney
Весенний военный призыв в России стартовал 1 апреля. Продлится он до 15 июля, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. О том, кто этой весной отправится служить и какие штрафы заплатят уклонисты, — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Армия

Кого призовут на службу?

Призывать будут белгородцев от 18 до 30 лет: именно с 2024 года предельный возраст призыва в армию повысили на три года. При этом нижняя граница осталась прежней — 18 лет, хотя ранее депутаты Госдумы планировали сдвинуть и эту границу до 21 года. Как позже объяснил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в возрасте 18 лет хотят пойти служить «очень много ребят».

Тем не менее срок срочной службы не меняется — 12 месяцев.

Кроме того, на срочную службу в Вооружённых силах России призовут молодых людей из новых регионов: Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

В настоящее время солдаты-срочники могут перейти на контрактную службу спустя три месяца после призыва. В будущем же эту планку хотят уменьшить и разрешить срочникам заключать контракт с ВС РФ сразу после поступления призывника в войска.

Для кого сроки призыва будут иными?

Известно, что весенний призыв на военную службу начнётся 1 апреля не для всех. Например, молодых парней из Чукотского АО, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краёв и Якутии начнут рекрутировать только после 1 мая. Связано такое решение с климатическими и другими особенностями регионов. С этого же числа начнут призывать и представителей определённых профессий: например, из сферы образования.

При этом программистов, работников предприятий ВПК, журналистов и представителей ряда других профессий призывать вовсе не будут.

Также в армию не пойдут:

  • Кандидаты и доктора наук;
  • Условно осуждённые;
  • Находящиеся под следствием;
  • Имеющие судимость;
  • Близкие родственники погибших при исполнении военных.

Кто сможет отсрочить призыв?

Есть несколько вариантов того, как мужчина может отсрочить свой призыв на военную службу. Среди них:

  • Медицинские показания молодого человека;
  • Уход за больным близким родственником;
  • Учёба на дневном отделении вуза;
  • Двое и более детей или ребёнок-инвалид в возрасте до трёх лет;
  • Воспитание детей отцами-одиночками;
  • Если жена мужчины носит второго ребёнка: её срок должен быть более 26 недель;
  • Опекунство несовершеннолетних брата или сестры;
  • Депутатам и сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ.
Весенний призыв-2024: возраст службе не помеха
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Как будут вручать повестку?

Повестку о призыве на военную службу жителям России передадут лично в руки: по закону другой человек не имеет права на её получение. С прошлого, 2023 года повестку могут прислать заказным письмом, через МФЦ или в личный кабинет призывника через портал «Гослуслуги». При этом в последнем случае повестка будет считаться выданной с момента её размещения на портале.

Также в России переходят на электронную форму ведения воинского учёта. Однако в этом году такие нововведения используются только в экспериментальном режиме: на постоянной основе ими начнут пользоваться со следующего года.

После получения повестки призывнику необходимо явиться в указанный день в военкомат на медосвидетельствование, где ему присвоят степень годности к военной службы: от А до Д. Отметим, что от срочной военной службы освобождаются мужчины с категорией В. Парней с категорией Г призовут после того, как их болезнь окажется вылечена, а непригодными к любой службе в ВС РФ признаются мужчины с категорией Д.

В случае, если призывника определили к категории А, его отправляют домой и велят ждать повестку, после получения которой отправят в войска.

Какие существуют штрафы и за что?

С этого года к уклонистам (призывники, которые не явились в военкомат в течение 20 дней после получения повестки) и содействующим им лицам будут применяться более высокие штрафы.

Так, работодатели могут заплатить штраф от 350 тыс. до 500 тыс. рублей за то, что не сообщили о наличии у них работника призывного возраста или не оповестили сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учёт.

Самих же уклонистов могут оштрафовать за неявку в военкомат на 10-30 тыс. рублей, хотя только в прошлом году штраф был от 500 до 3 тыс. рублей. Если мужчина покинул регион регистрации перед вызовом в военкомат и не уведомил об этом его сотрудников, он заплатит до 5 тыс. рублей, если выехал за рубеж более чем на полгода — 5-15 тыс. рублей. За неявку на медкомиссию штраф составит 15-25 тыс. рублей.

Помимо штрафов, всех уклонистов ограничат в некоторых действиях: они не смогут сдать экзамен на водительские права или продлить своё удостоверение, зарегистрировать авто, оформить кредит или совершить сделку с недвижимостью.

Кто вошёл в состав белгородской призывной комиссии?

В конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление о весеннем призыве. В документе определён ряд медицинских организаций, где пройдёт медобследование призывников.

Также стал известен состав областной призывной комиссии. В него вошли:

  1. губернатор Вячеслав Гладков;
  2. военный комиссар области Валерий Грицай;
  3. медсестра центра военного комиссариата области Оксана Кузнецова.
Гладков подписал документ о весеннем призыве в Белгородской области
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