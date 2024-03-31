Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Путин подписал важный документ о призыве в армию

31 марта 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Подписанный президентом Владимиром Путиным документ опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства обороны.
Сюжет
Призыв

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Согласно нему, с 1 апреля по 15 июля должны призвать 150 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

«Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации», — говорится в документе.
Фото: Министерство обороны

В Белгородской области весенний призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. В основной состав областной призывной комиссии войдут губернатор Вячеслав Гладков, военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай и медсестра центра военного комиссариата области Оксана Кузнецова.

Стоит отметить, что речь идёт не о мобилизации.

Гладков подписал документ о весеннем призыве в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Шойгу ответил, будет ли мобилизация для создания санзоны у Белгородской областиВ Госдуме ответили, будет ли мобилизация после выборовПогиб через год после начала мобилизации: в центре Белгорода почтили память сержанта
#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Документ#Призыв#Армия#Белгород#Весенний призыв#Артем Черненко
Подпишитесь
«Осколок, прилёт. Вот такие пироги!» Частный дом загорелся после обстрела Белгорода
Сегодня, 04:42
В Белгороде взрывы, работает ПВО
Сегодня, 04:05
За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей
Вчера, 09:25
Руководители торговых центров смогут открыть их, но есть условия
Вчера, 07:46
Wildberries закрывает часть ПВЗ в Белгороде, но есть плюсы для белгородских клиентов
Вчера, 08:15
Ожог второй степени: стало известно о пострадавшей после обстрела Белгорода женщине
Сегодня, 06:05
"