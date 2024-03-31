Путин подписал важный документ о призыве в армию

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Согласно нему, с 1 апреля по 15 июля должны призвать 150 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.
«Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации», — говорится в документе.
В Белгородской области весенний призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. В основной состав областной призывной комиссии войдут губернатор Вячеслав Гладков, военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай и медсестра центра военного комиссариата области Оксана Кузнецова.
Стоит отметить, что речь идёт не о мобилизации.