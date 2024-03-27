Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Военный билет

Гладков подписал документ о весеннем призыве в Белгородской области

27 марта 2024, 11:25
Фото: 1MI
Военный билет

В Белгородской области идёт подготовка к весеннему призыву

Очередной призыв граждан на военную службу в области пройдёт с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликовало региональное правительство.

В Белгородской области весенний призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. Главам муниципалитетов области рекомендовали обеспечить условия для работы городских и районных призывных комиссий, выделить для них помещения, технических работников, обслуживающий персонал, оборудование, транспорт.

В основной состав областной призывной комиссии войдут губернатор Вячеслав Гладков, военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай и медсестра центра военного комиссариата области Оксана Кузнецова.

Также в документе определён перечень медорганизаций, в которых будет проводится медобследование и график работы призывной комиссии.

Постановление вступает в силу 1 апреля.

Ранее стало известно, что во время весеннего призыва в 2024 году будут рассылать также электронные повестки. Их уже вручали призывникам осенью.

Помимо этого, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал слухи о мобилизации. Министр при ответе на вопрос, потребуется ли дополнительный набор мобилизованных для создания санитарной зоны у Белгородской области, ответил, что это полная глупость.

Электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва — 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва — 2024Шойгу ответил, будет ли мобилизация для создания санзоны у Белгородской областиЖуткое число: Шойгу озвучил число потерь ВСУ на госгранице за последние восемь суток
#Общество#Белгородская область#Постановление#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Весенний призыв#Валерий грицай
Подпишитесь
Взрыв в Белгородской области привёл к пожару на сельхозпредприятии
Сегодня, 11:43
Егор Крид назвал сумму, которую собрал во время стрима для помощи Белгороду
Сегодня, 10:13
«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев
Сегодня, 07:51
Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР
Сегодня, 06:56
846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 09:55
Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций
Сегодня, 09:40
"