Гладков подписал документ о весеннем призыве в Белгородской области

Помимо этого, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал слухи о мобилизации. Министр при ответе на вопрос, потребуется ли дополнительный набор мобилизованных для создания санитарной зоны у Белгородской области, ответил, что это полная глупость.