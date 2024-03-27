Гладков подписал документ о весеннем призыве в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В Белгородской области весенний призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. Главам муниципалитетов области рекомендовали обеспечить условия для работы городских и районных призывных комиссий, выделить для них помещения, технических работников, обслуживающий персонал, оборудование, транспорт.
В основной состав областной призывной комиссии войдут губернатор Вячеслав Гладков, военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай и медсестра центра военного комиссариата области Оксана Кузнецова.
Также в документе определён перечень медорганизаций, в которых будет проводится медобследование и график работы призывной комиссии.
Постановление вступает в силу 1 апреля.
Ранее стало известно, что во время весеннего призыва в 2024 году будут рассылать также электронные повестки. Их уже вручали призывникам осенью.
Помимо этого, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал слухи о мобилизации. Министр при ответе на вопрос, потребуется ли дополнительный набор мобилизованных для создания санитарной зоны у Белгородской области, ответил, что это полная глупость.