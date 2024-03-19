Электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва — 2024

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Во время весеннего призыва в 2024 году будут рассылать электронные повестки. Об этом глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил изданию RTVI.
Картаполов напомнил, что электронные повестки призывникам вручали и осенью. Однако основным способом оповещения пока всё же считается именно традиционная бумажная повестка.
Спикер уточнил РИА «Новости», что рассылка электронных повесток пока пройдёт в тестовом режиме.
Кроме того, депутат заверил, что срочников не отправят в зону боевых действий на Украине. Однако, как пишут «Новые известия», Картаполов ушёл от прямого ответа на вопрос об отправлении срочников в Белгородскую область и другие приграничные регионы РФ. Как уточняет издание, депутат переадресовал этот вопрос Министерству обороны.
По словам Картаполова, количественные параметры весеннего призыва остались неизменными.
Напомним, что весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря.