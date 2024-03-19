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Военный билет

Электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва — 2024

19 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI
Военный билет

Белгородцы весной могут получить электронные повестки

Их будут рассылать в период весеннего призыва, который стартует 1 апреля. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что электронные повестки тестировали и осенью. При этом он заверил, что призывников не будут отправлять в зону боевых действий, пишут «Новые известия».
Сюжет
Госдума

Во время весеннего призыва в 2024 году будут рассылать электронные повестки. Об этом глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил изданию RTVI.

Картаполов напомнил, что электронные повестки призывникам вручали и осенью. Однако основным способом оповещения пока всё же считается именно традиционная бумажная повестка.

Спикер уточнил РИА «Новости», что рассылка электронных повесток пока пройдёт в тестовом режиме.

Кроме того, депутат заверил, что срочников не отправят в зону боевых действий на Украине. Однако, как пишут «Новые известия», Картаполов ушёл от прямого ответа на вопрос об отправлении срочников в Белгородскую область и другие приграничные регионы РФ. Как уточняет издание, депутат переадресовал этот вопрос Министерству обороны.

По словам Картаполова, количественные параметры весеннего призыва остались неизменными.

Напомним, что весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря.

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#Общество#Госдума#Инна Рогова#Белгород#Весенний призыв#Андрей Картаполов#Электронная повестка
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