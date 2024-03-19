Электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва — 2024

Кроме того, депутат заверил, что срочников не отправят в зону боевых действий на Украине. Однако, как пишут «Новые известия», Картаполов ушёл от прямого ответа на вопрос об отправлении срочников в Белгородскую область и другие приграничные регионы РФ. Как уточняет издание, депутат переадресовал этот вопрос Министерству обороны.