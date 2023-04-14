Владимир Путин подписал закон об электронных повестках

Будет считаться, что призывник получил повестку, когда пройдёт неделя после её публикации в реестре повесток. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете гражданина в информационном ресурсе. После этого мужчина уже не сможет выехать из России, уведомление об этом ему пришлют в личный кабинет на «Госуслугах».