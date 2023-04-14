Владимир Путин подписал закон об электронных повестках

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Документ предполагает создание единого реестра военнообязанных граждан России, вести его будет Министерство обороны. Но самым громким новшеством, которое вносится этим законопроектом, стали электронные повестки. Получать их призывники теперь будут вместо привычных бумажных писем.
Но и они тоже останутся, то есть теперь государство будет уведомлять военнообязанного о необходимости явиться в военкомат двумя способами — традиционным и инновационным. Вручить повестку могут также через работодателя, если гражданин трудоустроен официально.
Будет считаться, что призывник получил повестку, когда пройдёт неделя после её публикации в реестре повесток. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете гражданина в информационном ресурсе. После этого мужчина уже не сможет выехать из России, уведомление об этом ему пришлют в личный кабинет на «Госуслугах».
Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней с даты, указанной в повестке, он не сможет устроиться на работу или оформить ИП, зарегистрировать недвижимость, управлять машиной или оформить на себя авто, а также взять кредит в банке.
Планируется, что единый реестр заработает осенью 2023 года, к осеннему призыву.
Напомним, во вторник, 11 апреля, законопроект об электронных повестках внесли на рассмотрение Госдумы, она приняла его сразу во втором и третьем чтениях. В среду, 12 апреля, его уже одобрил Совет Федерации. 14 апреля его подписал президент.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.