Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией

Картаполов подчеркнул, что система будет защищённой и созданной «на основе опыта цифровизации государства». Из плюсов — многие операции будут проводиться без присутствия призывника в пункте, в том числе и первичная постановка на учёт. Для прохождения медкомиссии и профессионального отбора всё ещё нужно будет приходить в военкомат лично — после получения той самой повестки.