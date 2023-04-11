Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов вечером 10 апреля заявил, что электронные оповещения и традиционные повестки теперь будут иметь равную юридическую силу.
Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения — бумажные повестки, но также вводятся оповещения заказными почтовыми письмами и повестки в электронном виде. При этом военнообязанный сможет их получить либо через личный кабинет, либо через портал «Госуслуг».
Андрей Картополов
Картаполов подчеркнул, что система будет защищённой и созданной «на основе опыта цифровизации государства». Из плюсов — многие операции будут проводиться без присутствия призывника в пункте, в том числе и первичная постановка на учёт. Для прохождения медкомиссии и профессионального отбора всё ещё нужно будет приходить в военкомат лично — после получения той самой повестки.
Последняя считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.
Поправки о едином реестре военнообязанных Госдума рассмотрит сегодня, во вторник 11 апреля.
Уклонистов при этом ждут более серьёзные наказания — ряд «обеспечительных мер».
Если человек не получает повестку, или делает вид, что не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придёт уведомление об ограничениях.
Андрей Картаполов
Первая стадия — ограничение на выезд. Через 20 дней в силу вступает вторая стадия: военнообязанный может лишиться возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и займы.
Стоит отметить, что закрепляется также обязательный досудебный порядок обжалования действий военных комиссариатов. Сделать это можно будет также через «Госуслуги» в течение пяти дней после получения уведомления, но основания для протеста должны быть действительно весомыми.
Отметим, что оформление контракта на СВО тоже может стать дистанционным в Белгородской области. Подобную систему обсуждал губернатор Вячеслав Гладков.
По словам того же Картаполова, эти изменения нужны для того, чтобы исправить ошибки, допущенные при проведении прошлогодней частичной мобилизации.
Чего греха таить, помним, что иногда вызывались люди, которые вообще не должны были вызываться. Это происходило от того, что система воинского учёта не была актуализирована: те сведения, которые имелись у военных комиссариатов, они, зачастую, были откровенно неполными и не соответствовали тому, что происходило на самом деле.
Андрей Картаполов
Отметим, что такие ошибки были и в Белгородской области. Так, под конец частичной мобилизации глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что из числа призванных в рамках соответствующих мероприятий вернулись в итоге домой 111 жителей региона.
На момент заявления, на 27 сентября 2022 года, ещё порядка 40 ранее мобилизованных человек находились «в отработке». Речь идет о тех, кто был призван по ошибке или в нарушение установленных законом норм. Чаще всего возвращали обратно студентов с отсрочкой и больных.
В теории обновление и цифровизация единого реестра военнообязанных должны исправить эту проблему. Актуализация коснётся всех документов и данных.
Эта система абсолютно человекоориентирована. Она удобна! Она сводит к минимуму возможность ошибок.
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов заявил, что проведение новой волны мобилизации власти при этом не планируют.
Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом. Сегодня мы будем вносить изменения в другой закон. И надо это чётко понимать. Да, он распространяется на всех военнообязанных. Никакой мобилизации нет и она не планируется — я ещё раз хочу это во всеуслышание заявить. Сами же отношения военнообязанных с военным комиссариатом выводится на новый, современный уровень. Это соответствует духу времени.
Андрей Картаполов
Напомним, что частичная мобилизация началась в Белгороде и в других населенных пунктах области 22 сентября 2022 года. Завершилась она 1 ноября прошлого года — тогда Гладков подписал соответствующее постановление.