Что думают белгородцы об электронных повестках

Новость о том, что россияне будут получать электронные повестки, взбудоражила общественность. Подробнее о механизме получения документа и наказании для уклонистов можно почитать в нашем материале. Если вкратце — повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах».