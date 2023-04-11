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Что думают белгородцы об электронных повестках

11 апреля 2023, 12:26
Фото: 1MI
В России создадут Единый реестр военнообязанных граждан. Как следствие, повестки будут рассылать через «Госуслуги». Что об этом думают белгородцы — в материале Бел.Ру.

Новость о том, что россияне будут получать электронные повестки, взбудоражила общественность. Подробнее о механизме получения документа и наказании для уклонистов можно почитать в нашем материале. Если вкратце — повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах».

Если её проигнорировать на «Госуслугах», ничего не случится. Но военнообязанный должен будет явиться в военкомат во время следующей призывной кампании.

Журналисты Бел.Ру изучили белгородские сообщества в Сети и узнали, что думают люди о нововведениях. К примеру, вот мнение Леонида Потапова.

Я тогда, пожалуй, дистанционно по вайберу отслужу. Разрешите приступать, товарищ главный военком?
Леонид Потапов

А Илья Мокрый подчеркнул, что если повестки электронные, то пусть и призывают ими в игру «Call of Duty». Такую позицию разделяет и Милана Мирная.

За повестки онлайн и служба тоже должна быть онлайн. «Танчики» можно засчитать за службу в танковых войсках, а «контру» — за службу в спецназе.
Милана Мирная

Андрей Трунов предложил принять вот какой закон — «Как только военком о вас подумал, вы, считай, автоматически уже приняли повестку - и уклоняетесь».

В ответ на это сообщение Михаил Булгаков предложил каждый день ходить к 7:00 в военкомат. Если человека нет в списке, значит, можно отправляться на работу.

Так вы преступникам в личный кабинет присылайте приговор и срок. Если не увидел — в следующий раз должен сам прийти в тюрьму.
Макс Ильченко
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