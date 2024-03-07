Весенний призыв-2024: возраст службе не помеха

Интересно, что при обсуждении призывного возраста в прошлом году в Госдуме депутаты из начально планировали сдвинуть на три года и нижнюю его границу до 21 года. Это мотивировалось тем, что в таком возрасте молодые люди уже не вчерашние школьники, а вполне зрелые мужчины, морально готовые к тяготам армейской службы. Кроме того, к этому возрасту они уже осваивают какую-то базовую профессию, что позволяет им легче интегрироваться в военную среду и проще осваивать сложную технику. По словам зампреда комитета по обороне Госдумы Юрия Швыткина, все это в совокупности позволяет повысить военный потенциал России. Из этого вполне логично вытекало и поднятие верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет — это нужно было для компенсации выбывающих рекрутов 18-20 лет от роду.