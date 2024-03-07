Весенний призыв-2024: возраст службе не помеха

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Вместе с тем нижняя граница осталась прежней — 18 лет. Кроме того, в ходе весеннего призыва в этом году будут применяться и другие новации. В частности, на срочную службу в Вооруженных силах (ВС) призовут молодежь из бывших украинских регионов. Уклонистам в этом году придется тяжелее — для них ощутимо повысили штрафы и ввели ограничения на финансовые и другие операции.
Интересно, что при обсуждении призывного возраста в прошлом году в Госдуме депутаты из начально планировали сдвинуть на три года и нижнюю его границу до 21 года. Это мотивировалось тем, что в таком возрасте молодые люди уже не вчерашние школьники, а вполне зрелые мужчины, морально готовые к тяготам армейской службы. Кроме того, к этому возрасту они уже осваивают какую-то базовую профессию, что позволяет им легче интегрироваться в военную среду и проще осваивать сложную технику. По словам зампреда комитета по обороне Госдумы Юрия Швыткина, все это в совокупности позволяет повысить военный потенциал России. Из этого вполне логично вытекало и поднятие верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет — это нужно было для компенсации выбывающих рекрутов 18-20 лет от роду.
Но затем депутаты неожиданно откорректировали текст поправки, подняв верхнюю возрастную границу и оставив нижнюю на уровне 18 лет. Объяснение такому шагу дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов: «Очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет»
Вероятно, реальные мотивы у народных избранников все же были иными. И искать объяснение нужно не в сомнительном желании «очень многих» допризывников идти в армию вскоре после окончания школы, а в текущей геополитической обстановке. А также в СВО, которая требует постоянного пополнения личного состава.
Как известно, в зоне СВО служат не срочники, а мобилизованные и контрактники-добровольцы. А поскольку мобилизация в РФ была ограничена одной волной, сегодня есть только один ресурс для пополнения российской группировки войск: контрактники. Солдатам-срочникам в настоящий момент разрешено переходить на контрактную службу через три месяца после призыва. Но, как сообщали СМИ, скоро это можно будет сделать буквально сразу после поступления призывника в войска.
Как отмечалось выше, повышение призывного возраста, а соответственно и увеличение численности рекрутов, вполне вписываются в логику происходящих в мире событий. СВО, расширение НАТО за счет северных соседей РФ привели к решению российской власти в прошлом году поднять в перспективе численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Так, в конце прошлого года в ВС РФ под ружьем было 1,15 млн человек, в 2024-м эта цифра вырастет до 1,32 млн. Интересно, что, несмотря на очевидную необходимость увеличения численности военнослужащих, срок срочной службы пока не меняется — 12 месяцев.
Кроме того, в рамках весеннего призыва в ряды ВС РФ впервые начнут рекрутировать молодежь из новых регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Еще одна военная новация — переход на электронную форму ведения воинского учета и выписывания повесток. Но в рамках весеннего призыва два создающихся электронных реестра массово применены не будут — они в этом году используются в экспериментальном режиме и все еще «допиливаются» специалистами Минцифры.
Обе электронные базы будут переданы Минобороны в следующем году, после чего сотрудникам военкоматов станет гораздо проще заниматься работой по учету военнообязанных и их призыву на службу в ВС РФ.
Стоит отметить, что весенний призыв на военную службу не для всех начнется 1 апреля. Молодежь из Чукотского АО, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев и Якутии начнут рекрутировать не ранее 1 мая из-за климатических и других особенностей этих регионов. Кроме того, с 1 мая будут подлежать призыву и представители некоторых профессий, например, из сферы образования. Ну, а жителей сельской местности, участвующих в весенних полевых работах, военкомы не будут тревожить еще дольше — до осеннего призыва. Представителям некоторых профессий повезло еще больше — их вовсе не будут призывать. Это айтишники, работники предприятий ВПК, журналисты и т. д. Но для этого в компаниях, где они работают, должны получить от властей «бронь» на них.
Основания для отсрочки от военной службы для призывников не изменились. Это медицинские показания для молодого человека или его родственников, за которыми он ухаживает. Кроме того, освободят от попадания в войска учеба на дневном отделении вуза, наличие двух и более детей или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, опекунство (попечительство) несовершеннолетних брата или сестры и другие.
После вручения призывнику повестки тот в указанный в ней день должен прийти в военкомат на медосвидетельствование. Там ему присваивается степень годности к военной службе — от А до Д. Категория С освобождает от призыва на срочную службу, но не от военных сборов или мобилизации. Категория Г — временно от военной службы (пока болезнь не будет вылечена). Призывник с категорией Д признается навсегда непригодным к службе в Вооруженных силах и не может туда попасть даже добровольцем.
После этого члены призывной комиссии решат, как дальше поступить с молодым человеком. Если медкомиссия не выявила у него серьезных проблем со здоровьем и не нашлось иных обстоятельств, препятствующих его призыву, то он отправляется домой и ждет «боевую повестку», после чего уже отправляется в войска.
В ходе первого призыва 2024 года к уклонистам и содействующим им лицам будут применяться заметно увеличенные штрафы, а также ограничения финансовых и других операций. Отметим, что уклонистами считаются призывники, не явившиеся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки.
Так, работодателя могут наказать за то, что он не сообщил властям о наличии работника призывного возраста. А также, если он не оповестил сотрудника о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Штрафы за эти нарушения составляют от 350 тыс. до 500 тыс. руб.
Призывник, уклоняющийся от службы, за неявку в военкомат будет оштрафован на 10-30 тыс. руб. (еще в прошлом году ему бы это обошлось заметно дешевле — от 500 до 3 тыс. руб.). Если подлежащий призыву гражданин покинул регион регистрации перед вызовом в военкомат, не уведомив об этом его работников, он заплатит государству от 1 до 5 тыс. руб. В случае отъезда за рубеж без уведомления военкомата на срок более 6 месяцев призывнику предстоит заплатить штраф в размере 5-15 тыс. руб. За неявку на «медкомиссию» он будет оштрафован на 15-25 тыс. руб.
В рамках весеннего призыва 2024 года уклонисты будут ограничены в некоторых действиях. Например, они не смогут сдать водительский экзамен и продлить удостоверение на право управления транспортным средством. Не получится у них и зарегистрировать автомобиль, а также оформить кредит и совершить сделку с недвижимостью.