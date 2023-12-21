Осенний призыв в армию пройдёт с использованием реестра электронных повесток

Осенний призыв в России пройдёт по новым правилам. Теперь информация о гражданах, подлежащих к постановке или уже состоящих на воинском учёте, будет содержаться в государственной информационной системе. Здесь же разместят сведения о тех, кто не состоит, но обязан быть на воинском учёте.