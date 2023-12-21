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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Армия

Осенний призыв в армию пройдёт с использованием реестра электронных повесток

21 декабря 2023, 08:24
Фото: Midjourney
Армия

Путин утвердил изменения в осеннем призыве

В РФ внедрят государственную систему сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учёт, а также общедоступный реестр повесток. Изменения вступят в силу уже в следующем году.
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Армия

Осенний призыв в России пройдёт по новым правилам. Теперь информация о гражданах, подлежащих к постановке или уже состоящих на воинском учёте, будет содержаться в государственной информационной системе. Здесь же разместят сведения о тех, кто не состоит, но обязан быть на воинском учёте.

Помимо этого, появится общедоступный реестр направленных повесток. Отвечать за развитие сервисов будет замминистра обороны. В военном ведомстве создадут специальное подразделение, которое займётся этим вопросом.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить постановку или снятие граждан с воинского учёта без личной явки в комиссариат, формирование и направление электронных повесток. В реестре повесток гражданам должны предоставить автоматизированный доступ к личному кабинету. Причём право на предоставление отсрочки тоже должно подтверждаться автоматически.

Изменения вступят в силу во время осеннего призыва в октябре–декабре 2024 года.

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#Общество#Владимир Путин#Изменения#Осенний призыв#Армия#Инна Рогова#Минобороны#Электронные повестки
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