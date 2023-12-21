Осенний призыв в армию пройдёт с использованием реестра электронных повесток

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Осенний призыв в России пройдёт по новым правилам. Теперь информация о гражданах, подлежащих к постановке или уже состоящих на воинском учёте, будет содержаться в государственной информационной системе. Здесь же разместят сведения о тех, кто не состоит, но обязан быть на воинском учёте.
Помимо этого, появится общедоступный реестр направленных повесток. Отвечать за развитие сервисов будет замминистра обороны. В военном ведомстве создадут специальное подразделение, которое займётся этим вопросом.
Президент Владимир Путин поручил обеспечить постановку или снятие граждан с воинского учёта без личной явки в комиссариат, формирование и направление электронных повесток. В реестре повесток гражданам должны предоставить автоматизированный доступ к личному кабинету. Причём право на предоставление отсрочки тоже должно подтверждаться автоматически.
Изменения вступят в силу во время осеннего призыва в октябре–декабре 2024 года.