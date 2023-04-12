Юность в сапогах: что делать, если не увидел повестку на «Госуслугах»?

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Согласно принятому Думой закону, помимо классической бумажной повестки получить от военкомата теперь можно:
При этом электронные повестки будут лишь дублировать бумажные — последние никуда не исчезнут.
Повестка считается вручённой:
Если гражданин отказывается получать повестку, то это фиксируется сотрудником военкомата, а повестка всё равно считается вручённой.
Со слов главы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполова, это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.
Понятно, что могут быть такие случаи. Ничего с человеком не случится, если он в призывную кампанию не зашёл на «Госуслуги» и не увидел повестку. Но в этом случае в следующий призыв он обязан сам в течение двух недель с момента начала кампании явиться в военкомат.
Андрей Картаполов
Если призывник этого не сделает, то он получит уведомление за цифровой подписью военного комиссара о введении в отношении него ограничения на выезд. В случае, если гражданин и в течение 20 суток не явится в военкомат, то в отношении него могут ввести и другие ограничения.
Теперь уклоняющимся от призыва гражданам жить станет гораздо некомфортнее. Речь идёт о:
Отметим, что уведомление о применении таких мер также придёт через «Госуслуги».
Идти в военкомат.
Важно, что с момента вручения повестки гражданину запрещено покидать территорию Российской Федерации.
Подробнее о новых электронных повестках можно прочесть в нашем материале.