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Юность в сапогах: что делать, если не увидел повестку на «Госуслугах»?

12 апреля 2023, 14:13
Фото: 1MI
Госдума в трёх чтениях приняла вчера закон о цифровом военкомате, включающий в себя пункт об электронных повестках. Получить последнюю можно через «Госуслуги»: рассказываем, как это происходит.

Где теперь можно получить повестку?

Согласно принятому Думой закону, помимо классической бумажной повестки получить от военкомата теперь можно:

  • электронное уведомление на «Госуслугах»;
  • заказное письмо с уведомлением по почте;
  • уведомление в личном кабинете Реестра повесток;
  • выписку из Реестра повесток — её уже нужно брать в МФЦ.

При этом электронные повестки будут лишь дублировать бумажные — последние никуда не исчезнут.

Когда повестка считается вручённой?

Повестка считается вручённой:

  • если её лично вручил сотрудник военкомата или ответственный за военно-учетное направление сотрудник организации;
  • в день доставки заказного письма;
  • в день размещения электронной повестки в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе». Вероятно, речь идёт о «Госуслугах»;
  • через семь дней после её размещения в Реестре повесток.

Если гражданин отказывается получать повестку, то это фиксируется сотрудником военкомата, а повестка всё равно считается вручённой.

Что делать, если не увидел повестку на «Госуслугах»?

Со слов главы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполова, это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Понятно, что могут быть такие случаи. Ничего с человеком не случится, если он в призывную кампанию не зашёл на «Госуслуги» и не увидел повестку. Но в этом случае в следующий призыв он обязан сам в течение двух недель с момента начала кампании явиться в военкомат.
Андрей Картаполов

Если призывник этого не сделает, то он получит уведомление за цифровой подписью военного комиссара о введении в отношении него ограничения на выезд. В случае, если гражданин и в течение 20 суток не явится в военкомат, то в отношении него могут ввести и другие ограничения.

Какое наказание ждёт уклонистов?

Теперь уклоняющимся от призыва гражданам жить станет гораздо некомфортнее. Речь идёт о:

  • запрете на регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
  • приостановке регистрационных действий с недвижимостью;
  • ограничении права управления автомобилем;
  • запрете на регистрацию транспортных средств;
  • отказе в получении займов и кредитов.

Отметим, что уведомление о применении таких мер также придёт через «Госуслуги».

Что делать, если получил повестку?

Идти в военкомат.

Важно, что с момента вручения повестки гражданину запрещено покидать территорию Российской Федерации.

Подробнее о новых электронных повестках можно прочесть в нашем материале.

Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
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#Повестка#Военкоматы#Госуслуги#Общество#Белгородская область#Касается каждого#Андрей Картаполов#Артем Черненко
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