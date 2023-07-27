Взять паспорт, военбилет и еду на сутки: форму повестки по мобилизации утвердили в РФ

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Правительство РФ впервые утвердило форму повестки по мобилизации. При этом форма повестки не определяет мобилизацию как «частичную» и предупреждает об уголовной ответственности призывника, однако это касается только уклонистов. Данный закон власти так и не приняли, заявив, что необходимости в мобилизации нет.
Постановление опубликовали на портале правовой информации 24 июля. Ранее использовалась типовая форма повестки по призыву. В самой повестке ссылаются на указ президента Владимира Путина об объявлении мобилизации. В прошлом году он подписывал указ о частичной мобилизации. Как объяснили в издании, форма повестки не содержит слово «частичная» и номер указа президента.
В тексте указано о необходимости взять с собой документы и еду на один день, а также сообщается об уголовной ответственности. Речь идёт об уклонистах. За простую неявку в военкомат всё ещё предусмотрены штрафы.
Более того, Путин так и не подписал указ о завершении частичной мобилизации. Как тогда объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач ВС РФ».