Взять паспорт, военбилет и еду на сутки: форму повестки по мобилизации утвердили в РФ

Правительство РФ впервые утвердило форму повестки по мобилизации. При этом форма повестки не определяет мобилизацию как «частичную» и предупреждает об уголовной ответственности призывника, однако это касается только уклонистов. Данный закон власти так и не приняли, заявив, что необходимости в мобилизации нет.