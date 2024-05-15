Из граничащих с Белгородчиной районов Харьковской области эвакуируют людей

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Из трёх районов Харьковской области эвакуировано почти восемь тысяч человек. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее Синегубов говорил, что более семи тысяч человек эвакуированы из приграничных с Россией районов. По словам главы Харьковской областной военной администрации, 2202 местных жителя эвакуированы из Чугуевского района, 3533 — из Харьковского района, 79 — из Богодуховского района, а также 2177 человек были эвакуированы усилиями волонтёров.
Харьковский и Богодуховский районы граничат с Белгородской областью.