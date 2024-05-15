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Из Харьковской области эвакуировали почти восемь тысяч человек

Из граничащих с Белгородчиной районов Харьковской области эвакуируют людей

15 мая 2024, 07:37
Фото: 1MI

Из Харьковской области эвакуировали почти восемь тысяч человек

Людей эвакуируют из трёх районов в связи с боевыми действиями. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, наибольшее количество жителей вывезено из Чугуевского и Харьковского районов.

Из трёх районов Харьковской области эвакуировано почти восемь тысяч человек. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее Синегубов говорил, что более семи тысяч человек эвакуированы из приграничных с Россией районов. По словам главы Харьковской областной военной администрации, 2202 местных жителя эвакуированы из Чугуевского района, 3533 — из Харьковского района, 79 — из Богодуховского района, а также 2177 человек были эвакуированы усилиями волонтёров.

Харьковский и Богодуховский районы граничат с Белгородской областью.

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