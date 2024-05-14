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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Победа почти за Россией? Эксперты рассказали, когда стоит ждать конца СВО на Украине

Победа почти за Россией? Эксперты рассказали, когда стоит ждать конца СВО на Украине

14 мая 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
По мнению экспертов, специальная военная операция на Украине может закончиться уже в ближайшее время. Об этом говорят сразу несколько событий последних дней: наступление ВС РФ, смена министра обороны России и кризис в украинском правительстве. Подробности рассказали журналисты 56orb.ru.
Сюжет
СВО

Что думают на Западе?

Западные СМИ продолжают активно освещать специальную военную операцию на Украине, публикуя, в том числе, прогнозы аналитиков. Так, издание Le Monde считает, что новые поставки денег и оружия не помогут Украине, поскольку Армия России продолжает уверенно наступать на территории противника и останавливаться пока не собирается.

В The New York Times тоже уверены, что положение Украины в данный момент не самое лучшее: по их мнению, ситуация стала наиболее критичной для противника с начала СВО. Оказалось, что соседняя страна ждала такого развития событий, но не ожидала, что оно окажется настолько серьёзным. В агентстве Associated Press утверждают, что власти Волчанска уже начали эвакуировать порядка 3 тысяч людей: после захвата города российскими военнослужащими он может стать «буферной зоной», что позволит прекратить участившиеся атаки ВСУ на Белгород.

ВС РФ может предпринять попытки наступления и на другие участки Украины, поскольку та перекинула часть живой силы и техники в Волчанск, из-за чего ослабила другие территории.

Большинство западных медиа считают, что Украина долгое время не признавала достижения российских военнослужащих на харьковском направлении и утверждала, что атаки ВС РФ успешно блокируются, а потери оказывались небольшими. Карты раскрылись, когда ВСУ уже потеряли какое бы то ни было преимущество.

Что говорят на Украине?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил слова западных журналистов о сложном положении Украины на фронте. В данный момент в приграничных районах страны продолжаются бои.

Более 4 тысяч человек пришлось эвакуировать с тех территорий, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Какие прогнозы?

Пока сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин уверен, что Россия нескоро победит в этом конфликте, глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что СВО закончится уже в ближайшие два года. Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь отметил, что для быстрого успеха следует начать более активное наступление и «забрать Одессу и Харьков».

Французский эксперт утверждает, что конфликт на Украине закончится сразу, как только им перестанут поставлять необходимое оружие. Другой специалист не думает, что СВО продлится ещё год, а греческий политолог считает, что специальная военная операция и военные конфликты других стран могут привести к новой мировой войне.

Напомним, что ранее многие эксперты предполагали, что СВО на Украине может закончиться уже в текущем году.

Конец близок? СВО на Украине может закончиться уже в 2024 году
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#Александра Склярова#Украина#Россия#Конфликт#Россия-украина#СВО
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