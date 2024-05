Победа почти за Россией? Эксперты рассказали, когда стоит ждать конца СВО на Украине

В The New York Times тоже уверены, что положение Украины в данный момент не самое лучшее: по их мнению, ситуация стала наиболее критичной для противника с начала СВО. Оказалось, что соседняя страна ждала такого развития событий, но не ожидала, что оно окажется настолько серьёзным. В агентстве Associated Press утверждают, что власти Волчанска уже начали эвакуировать порядка 3 тысяч людей: после захвата города российскими военнослужащими он может стать «буферной зоной», что позволит прекратить участившиеся атаки ВСУ на Белгород.