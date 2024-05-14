Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Западные СМИ продолжают активно освещать специальную военную операцию на Украине, публикуя, в том числе, прогнозы аналитиков. Так, издание Le Monde считает, что новые поставки денег и оружия не помогут Украине, поскольку Армия России продолжает уверенно наступать на территории противника и останавливаться пока не собирается.
В The New York Times тоже уверены, что положение Украины в данный момент не самое лучшее: по их мнению, ситуация стала наиболее критичной для противника с начала СВО. Оказалось, что соседняя страна ждала такого развития событий, но не ожидала, что оно окажется настолько серьёзным. В агентстве Associated Press утверждают, что власти Волчанска уже начали эвакуировать порядка 3 тысяч людей: после захвата города российскими военнослужащими он может стать «буферной зоной», что позволит прекратить участившиеся атаки ВСУ на Белгород.
ВС РФ может предпринять попытки наступления и на другие участки Украины, поскольку та перекинула часть живой силы и техники в Волчанск, из-за чего ослабила другие территории.
Большинство западных медиа считают, что Украина долгое время не признавала достижения российских военнослужащих на харьковском направлении и утверждала, что атаки ВС РФ успешно блокируются, а потери оказывались небольшими. Карты раскрылись, когда ВСУ уже потеряли какое бы то ни было преимущество.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил слова западных журналистов о сложном положении Украины на фронте. В данный момент в приграничных районах страны продолжаются бои.
Более 4 тысяч человек пришлось эвакуировать с тех территорий, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Пока сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин уверен, что Россия нескоро победит в этом конфликте, глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что СВО закончится уже в ближайшие два года. Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь отметил, что для быстрого успеха следует начать более активное наступление и «забрать Одессу и Харьков».
Французский эксперт утверждает, что конфликт на Украине закончится сразу, как только им перестанут поставлять необходимое оружие. Другой специалист не думает, что СВО продлится ещё год, а греческий политолог считает, что специальная военная операция и военные конфликты других стран могут привести к новой мировой войне.
Напомним, что ранее многие эксперты предполагали, что СВО на Украине может закончиться уже в текущем году.