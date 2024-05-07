Конец близок? СВО на Украине может закончиться уже в 2024 году

Президент России же готов закончить конфликт уже в ближайшее время, но только на наших условиях. В начале февраля в интернете появилось интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором глава РФ объяснил, что конфликт можно закончить за пару недель, но для этого Украина должна отказаться от поставки оружия из США.