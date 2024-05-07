Конец близок? СВО на Украине может закончиться уже в 2024 году

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Судя по словам Владимира Путина и Владимира Зеленского, никто из них пока не планирует уступать в конфликте. Президент Украины цитирует западных политиков и утверждает, что никто не знает, когда следует ждать конца специальной военной операции.
Президент России же готов закончить конфликт уже в ближайшее время, но только на наших условиях. В начале февраля в интернете появилось интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором глава РФ объяснил, что конфликт можно закончить за пару недель, но для этого Украина должна отказаться от поставки оружия из США.
Ранее Украину без перерывов снабжали западным оружием, техникой и деньгами, однако в последнее время происходить это стало реже: Европа и вовсе устала от бесконечной помощи Украине, поскольку никаких изменений не наблюдается.
Если до этого Запад настаивал на продолжении конфликта, то теперь иностранные политики начали обсуждать возможность мирных переговоров. По их мнению, нужно обсудить те варианты, при которых Украина останется в наиболее выгодном положении: в таком случае некоторые территории страны всё-таки придётся отдать России, считает издание Politico.
Другое популярное издание — The New York Times — уверено, что президент России с прошлой осени подаёт знаки Украине о готовности завершить специальную военную операцию.
Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев утверждает, что военный конфликт продолжится на Украине и в 2024 году, поскольку одной из главных его целей является смена главы страны. Политический специалист Руслан Андреев такого же мнения: по его словам, у украинских военных есть достаточное количество западного оружия хотя бы для удерживания линии фронта.
Зато депутат Государственной Думы РФ Александр Хиштейн считает, что СВО закончится уже в этом году. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал более точные сроки — он заявил, что окончание СВО можно ожидать уже в июне или июле.
Бизнесмены же не верят в прекращение конфликта в ближайшее время.
Своё мнение высказали и астрологи: Тамара Глоба считает, что мирные переговоры начнутся уже в 2024 году, а Константин Дараган предлагает ждать конца военного конфликта не раньше 2028 года.
В том случае, если Украина попытается захватить один из российских городов, РФ имеет право использовать ядерное оружие. Такую возможность предусматривает закон, объясняет экс-член комиссии ООН по разоружению и экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.
Только 6 мая в Минобороны России сообщили об учениях, в рамках которых проведут учебное применение ядерного оружия. Несколько лет назад ядерную войну с Украиной предсказывали и в популярном мультсериале «Симпсоны».