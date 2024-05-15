Стало известно, когда в Белгородскую область вернётся потепление

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
16 мая в Белгородской области ожидается переменная облачность. Дождя не предвидится. Ветер северный будет дуть ночью со скоростью 2-7 м/с. Днём он усилится до 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 °С до +5 °С. Днём ожидается от +12 °С до +17 °С.
По данным Гидрометцентра, в областном центре ночью температура воздуха опустится до +6 °С, днём ожидается до +16 °С. Погода в Белгороде будет облачной с прояснениями.
В Старом Осколе ночью похолодает до +4 °С, днём столбики термометров поднимутся до +16 °С. В Валуйках пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ночью температура воздуха опустится до +3 °С, днём потеплеет до +17 °С.