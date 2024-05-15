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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Белгородской области потеплеет до +17 °С

Стало известно, когда в Белгородскую область вернётся потепление

15 мая 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области потеплеет до +17 °С

В четверг, 16 мая, будет тепло, осадков и минусовой температуры не ожидается. Прогноз публикует региональное МЧС.
Сюжет
Погода

16 мая в Белгородской области ожидается переменная облачность. Дождя не предвидится. Ветер северный будет дуть ночью со скоростью 2-7 м/с. Днём он усилится до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 °С до +5 °С. Днём ожидается от +12 °С до +17 °С.

По данным Гидрометцентра, в областном центре ночью температура воздуха опустится до +6 °С, днём ожидается до +16 °С. Погода в Белгороде будет облачной с прояснениями.

В Старом Осколе ночью похолодает до +4 °С, днём столбики термометров поднимутся до +16 °С. В Валуйках пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ночью температура воздуха опустится до +3 °С, днём потеплеет до +17 °С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Тепло#Новости Белгорода#Белгород#Осадки
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