Заморозки, дожди и ветер: какая погода ожидает белгородцев на майские праздники

10 мая в регионе также будет переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Днём местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Ночью ожидаются заморозки до 5 градусов. А днём воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. В Белгороде ночью будет до 2 градусов мороза. Днём потеплеет до 14-16 градусов выше нуля.