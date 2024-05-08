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Published Сегодня, 17:52

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Дожди и заморозки ожидают белгородцев на майские праздники

Заморозки, дожди и ветер: какая погода ожидает белгородцев на майские праздники

8 мая 2024, 17:52
Фото: Изображение Midjourney

Дожди и заморозки ожидают белгородцев на майские праздники

С 9 по 11 мая погода в Белгородской области будет не очень весенней. Синоптики обещают дожди, заморозки и ветер. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном Гидрометцентре.
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Погода

В Белгородской области 9 мая, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Днём местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Ночью местами заморозки. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Днём будет теплее — 7-12 градусов тепла.

В Белгороде также будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью похолодает до 0-2 градусов тепла, а днём воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.

10 мая в регионе также будет переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Днём местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Ночью ожидаются заморозки до 5 градусов. А днём воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. В Белгороде ночью будет до 2 градусов мороза. Днём потеплеет до 14-16 градусов выше нуля.

А 11 мая будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днём прогнозируются небольшие дожди. Ветер западной четверти ночью будет дуть со скоростью 6-11 м/с, днём — 9-14 м/с. Ночью столбики термометра покажут 4-9 градусов тепла, а днём — 13-18 градусов тепла. В Белгороде ночью ожидается 7-9 градусов тепла, а днём воздух прогреется до 15-17 градусов тепла.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Погода#Майские праздники#Эксклюзив#Ветер#Синоптики#Заморозки#Белгород#Осадки#Облачность
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