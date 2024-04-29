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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Весна в Белгороде

Белгородцев порадует погода в выходной, но есть нюанс

29 апреля 2024, 13:05
Фото: 1MI
Весна в Белгороде

В Белгородской области потеплеет до +22 °С

В последний день апреля будет солнечно и без осадков, сообщили в МЧС. Вместе с тем Гидрометцентр предупреждает об угрозе, которая установилась в Белгородской области из-за тёплой и сухой погоды.
Сюжет
МЧС

В выходной вторник, 30 апреля, в Белгородской области ожидается небольшая облачность. Осадков не предвидится. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Ночью в регионе температура опустится до +4…+9 °С. Днём воздух прогреется до +17…+22 °С.

Вместе с тем из-за тёплой и сухой погоды объявлен четвёртый класс пожарной опасности. Актуален он для северной части Белгородской области, уточняет Гидрометцентр. Предупреждение действует до 09:00 1 мая.

Что касается погоды в Белгороде, то завтра она будет солнечной и без осадков. Ночью столбик термометра остановится на отметке +7 °С. Днём потеплеет до +20 °С.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, солнечная погода задержится в Белгороде до конца недели. Температура днём будет колебаться от +14 °С до +21 °С. Дождей не ожидается.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород
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