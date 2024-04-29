Белгородцев порадует погода в выходной, но есть нюанс

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В выходной вторник, 30 апреля, в Белгородской области ожидается небольшая облачность. Осадков не предвидится. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Ночью в регионе температура опустится до +4…+9 °С. Днём воздух прогреется до +17…+22 °С.
Вместе с тем из-за тёплой и сухой погоды объявлен четвёртый класс пожарной опасности. Актуален он для северной части Белгородской области, уточняет Гидрометцентр. Предупреждение действует до 09:00 1 мая.
Что касается погоды в Белгороде, то завтра она будет солнечной и без осадков. Ночью столбик термометра остановится на отметке +7 °С. Днём потеплеет до +20 °С.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, солнечная погода задержится в Белгороде до конца недели. Температура днём будет колебаться от +14 °С до +21 °С. Дождей не ожидается.