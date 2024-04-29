Белгородцев порадует погода в выходной, но есть нюанс

В Белгородской области потеплеет до +22 °С

В последний день апреля будет солнечно и без осадков, сообщили в МЧС. Вместе с тем Гидрометцентр предупреждает об угрозе, которая установилась в Белгородской области из-за тёплой и сухой погоды.

Сюжет МЧС