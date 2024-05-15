Стало известно, какой район, вероятно, сможет возглавить чиновница из Старого Оскола

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Светлана Халеева назначена на пост первого заместителя главы администрации Алексеевского горокруга. До этого, с декабря 2023 года, чиновница занимала должность замглавы администрации Старооскольского округа — начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе.
Накануне в СМИ сообщили о её уходе из администрации Старого Оскола. Также сообщалось, что Халеева может стать главой одного из районов области.
Отметим, что ранее обязанности главы администрации Алексеевского округа временно исполнял первый заместитель по АПК и имуществу Алексей Горбатенко. Во время внеочередного заседания депутаты решили внести изменения в структуру администрации и разделить должности первого замглавы и замглавы по АПК и имуществу. Халеева была назначена на должность первого зама, а Горбатенко — на должность зама по АПК и имуществу.
Напомним, что месяцем ранее стало известно об уходе Алексея Калашникова с должности главы Алексеевского округа. Губернатор тогда отметил, что у него накопилось много претензий к работе чиновника. Вопросы также поступали и от местных жителей.