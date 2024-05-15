Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Чиновница из Старого Оскола стала первым замглавы в Алексеевском горокруге

Стало известно, какой район, вероятно, сможет возглавить чиновница из Старого Оскола

15 мая 2024, 08:01
Фото: 1MI

Чиновница из Старого Оскола стала первым замглавы в Алексеевском горокруге

До этого Светлана Халеева была руководителем аппарата администрации Старооскольского округа. О её уходе из администрации Старого Оскола стало известно накануне. В СМИ сообщали, что она может стать главой одного из районов области. Интригу развеяла администрация Алексеевского горокруга.

Светлана Халеева назначена на пост первого заместителя главы администрации Алексеевского горокруга. До этого, с декабря 2023 года, чиновница занимала должность замглавы администрации Старооскольского округа — начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе.

Накануне в СМИ сообщили о её уходе из администрации Старого Оскола. Также сообщалось, что Халеева может стать главой одного из районов области.

Отметим, что ранее обязанности главы администрации Алексеевского округа временно исполнял первый заместитель по АПК и имуществу Алексей Горбатенко. Во время внеочередного заседания депутаты решили внести изменения в структуру администрации и разделить должности первого замглавы и замглавы по АПК и имуществу. Халеева была назначена на должность первого зама, а Горбатенко — на должность зама по АПК и имуществу.

Напомним, что месяцем ранее стало известно об уходе Алексея Калашникова с должности главы Алексеевского округа. Губернатор тогда отметил, что у него накопилось много претензий к работе чиновника. Вопросы также поступали и от местных жителей.

Светлана ХалееваСветлана Халеева
Светлана Халеева
Фото: администрация Алексеевского горокруга
Старооскольская чиновница может возглавить один из районов Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Старооскольская чиновница может возглавить один из районов Белгородской области?Накопилось много претензий: Гладков объявил об отставке главы районаПутин предложил кандидатуру на пост министра обороны РФ. Это не Шойгу
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Администрация#Кадровые назначения#Белгород#Алексеевский горокруг#Замглавы
Подпишитесь
С начала обстрелов в январе с работы ушли 136 водителей автобусов в Белгороде
Сегодня, 10:01
Погибшая при обстреле 19-летняя студентка из Белгорода в детстве победила рак
Сегодня, 07:31
Дроны ВСУ атаковали два белгородских села: повреждены машины, магазин и гараж
Сегодня, 08:55
Поезда есть, а билетов нет: смогут ли белгородцы уехать без пересадок на юг летом
Сегодня, 09:34
В 2019 году над дедушкой, что просил укрытия, посмеялись мэр Белгорода и Варламов*
Сегодня, 09:16
Мэрия Белгорода требует с цемзавода через суд более 800 тысяч рублей
Сегодня, 08:52
"