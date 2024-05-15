Стало известно, какой район, вероятно, сможет возглавить чиновница из Старого Оскола

Отметим, что ранее обязанности главы администрации Алексеевского округа временно исполнял первый заместитель по АПК и имуществу Алексей Горбатенко. Во время внеочередного заседания депутаты решили внести изменения в структуру администрации и разделить должности первого замглавы и замглавы по АПК и имуществу. Халеева была назначена на должность первого зама, а Горбатенко — на должность зама по АПК и имуществу.