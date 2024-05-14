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Администрацию в Старом Осколе покидают две чиновницы

Старооскольская чиновница может возглавить один из районов Белгородской области?

14 мая 2024, 13:31
Фото: 1MI

Администрацию в Старом Осколе покидают две чиновницы

Заявление об уходе написали замначальника департамента строительства и архитектуры округа и руководитель аппарата администрации. По данным «9 Канала», одна из чиновниц может стать главой одного из муниципалитетов.

Администрацию Старооскольского горокруга покидают две чиновницы — руководитель аппарата администрации Светлана Халеева и замначальника департамента строительства и архитектуры Наталья Трефилова.

По данным канала, Светлана Халеева может стать главой одного из районов области. Официальной информации об этом пока не поступало. О новом месте работы Трефиловой пока неизвестно.

Отметим, что в декабре прошлого года Светлана Халеева заняла должность начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе. С февраля 2019 года она курировала вопросы по социальному развитию.

Светлана ХалееваСветлана Халеева
Наталья ТрефиловаНаталья Трефилова
Светлана Халеева
Фото: «9 Канал»
Кадровые перестановки: в администрации Старого Оскола сменились главы департаментов
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Администрация#Новости Старого Оскола#Кадровые перестановки#Белгород
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