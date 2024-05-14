Старооскольская чиновница может возглавить один из районов Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Администрацию Старооскольского горокруга покидают две чиновницы — руководитель аппарата администрации Светлана Халеева и замначальника департамента строительства и архитектуры Наталья Трефилова.
По данным канала, Светлана Халеева может стать главой одного из районов области. Официальной информации об этом пока не поступало. О новом месте работы Трефиловой пока неизвестно.
Отметим, что в декабре прошлого года Светлана Халеева заняла должность начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе. С февраля 2019 года она курировала вопросы по социальному развитию.