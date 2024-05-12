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Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ

Путин предложил кандидатуру на пост министра обороны РФ. Это не Шойгу

12 мая 2024, 18:45
Фото: 1MI

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ

Путин предложил назначить министром обороны РФ бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Тем временем Сергея Шойгу президент назначил на должность секретаря Совета безопасности.

Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова. В предыдущем составе правительства Белоусов был первым вице-премьером.

Что касается Сергея Шойгу, президент назначил его секретарём Совета безопасности РФ. Николая Патрушева, ранее работавшего на этом посту, освободили от должности.

Путин также предложил следующие кандидатуры на посты глав ведомств, пишет РБК:

  • на должность министра внутренних дел — Владимира Колокольцева;
  • на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александра Куренкова;
  • на должность главы Министерства иностранных дел — Сергея Лаврова;
  • на должность министра юстиции — Константина Чуйченко;
  • на должность директора Службы внешней разведки — Сергея Нарышкина;
  • на должность директора Федеральной службы безопасности — Александра Бортникова;
  • на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктора Золотова;
  • на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрия Кочнева;
  • на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александра Линца.

Как уточняет ТАСС, Совфед проведёт 14 мая дополнительное заседание для проведения итогов консультаций по кандидатурам на должности министров силового блока и МИД.

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#Инна Рогова#Владимир Путин#Политика#Назначения#Силовики#Совет безопасности#Сергей Шойгу#Министр обороны рф
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