Путин предложил кандидатуру на пост министра обороны РФ. Это не Шойгу

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова. В предыдущем составе правительства Белоусов был первым вице-премьером.
Что касается Сергея Шойгу, президент назначил его секретарём Совета безопасности РФ. Николая Патрушева, ранее работавшего на этом посту, освободили от должности.
Путин также предложил следующие кандидатуры на посты глав ведомств, пишет РБК:
Как уточняет ТАСС, Совфед проведёт 14 мая дополнительное заседание для проведения итогов консультаций по кандидатурам на должности министров силового блока и МИД.