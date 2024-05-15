Ранены белгородцы, повреждены 37 домов и 22 авто — последствия атак ВСУ за день

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
За сутки — с утра 14 мая по утро 15 мая — ВСУ атаковали Белгород и девять районов. Зафиксированы разрушения в 37 частных домах, четырёх МКД. Повреждено 22 машины. От атак пострадали сельхозпредприятие, социальный и коммерческие объекты.
В Дубовом в результате сегодняшнего утреннего обстрела ранены двое мирных жителей. Сейчас они находятся в областной клинической больнице.
Примечательно, что под ударом накануне были не только Белгород и приграничные районы. В Корочанском районе обнаружили осколки снаряда, а над Прохоровским районом сбит БПЛА.
В Старооскольском городском округе ПВО сбила два беспилотника. При падении обломков сбитых дронов возник пожар в лесу на общей площади около 1 гектара.