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ВСУ за сутки атаковали Белгород и девять районов

Ранены белгородцы, повреждены 37 домов и 22 авто — последствия атак ВСУ за день

15 мая 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ за сутки атаковали Белгород и девять районов

14 мая под удар ВСУ попали даже неприграничные районы. В результате обстрелов ранены двое мирных жителей, есть разрушения в домах, авто, социальном и коммерческом объектах, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

За сутки — с утра 14 мая по утро 15 мая — ВСУ атаковали Белгород и девять районов. Зафиксированы разрушения в 37 частных домах, четырёх МКД. Повреждено 22 машины. От атак пострадали сельхозпредприятие, социальный и коммерческие объекты.

В Дубовом в результате сегодняшнего утреннего обстрела ранены двое мирных жителей. Сейчас они находятся в областной клинической больнице.

Примечательно, что под ударом накануне были не только Белгород и приграничные районы. В Корочанском районе обнаружили осколки снаряда, а над Прохоровским районом сбит БПЛА.

В Старооскольском городском округе ПВО сбила два беспилотника. При падении обломков сбитых дронов возник пожар в лесу на общей площади около 1 гектара.

Дроны ВСУ атаковали два белгородских села: повреждены машины, магазин и гараж
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