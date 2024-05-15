В минздраве назвали число белгородских медиков, пострадавших при обстрелах

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о состоянии медицинского работника, который пострадал при атаке ВСУ. Это случилось в Борисовском районе, когда противник ударил дроном-камикадзе по автобусу. В результате пострадал фельдшер скорой помощи.
По словам министра, у медика лёгкое осколочное ранение ноги. Больше пострадавших среди медицинских работников в Белгородской области, по словам Иконникова, не было.
Также в минздраве рассказали о том, что сейчас на лечении в больницах находятся больше 70 белгородцев, пострадавших от обстрелов. Чаше всего пациенты попадают в медучреждения с осколочными ранениями и ожогами.