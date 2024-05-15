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Фельдшер скорой помощи пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

В минздраве назвали число белгородских медиков, пострадавших при обстрелах

15 мая 2024, 09:09
Фото: 1MI

Фельдшер скорой помощи пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Андрей Иконников сообщил, что фельдшер скорой помощи, пострадавший при атаке дрона-камикадзе на автобус в Борисовке, получил лёгкое осколочное ранение ноги. Других пострадавших среди медицинских работников в области нет.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о состоянии медицинского работника, который пострадал при атаке ВСУ. Это случилось в Борисовском районе, когда противник ударил дроном-камикадзе по автобусу. В результате пострадал фельдшер скорой помощи.

По словам министра, у медика лёгкое осколочное ранение ноги. Больше пострадавших среди медицинских работников в Белгородской области, по словам Иконникова, не было.

Также в минздраве рассказали о том, что сейчас на лечении в больницах находятся больше 70 белгородцев, пострадавших от обстрелов. Чаше всего пациенты попадают в медучреждения с осколочными ранениями и ожогами.

Белгородцы после обстрелов попадают в больницы с осколочными ранениями или ожогами
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Скорая помощь#Медики#Новости Белгорода#Белгород#Фельдшер#Атака ВСУ#Раненый
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