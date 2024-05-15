Новые теракты и конфликт с НАТО: чего россияне боятся больше всего?

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Аналитики провели исследование под названием «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за первый квартал текущего года, чтобы выяснить, какие страхи мучают современных людей чаще всего. Такие страхи определялись на основе анализа СМИ и социальных медиа.
Полезность исследования в том, что оно проводится на регулярной основе с целью выявить актуальные страхи и проверить их приживаемость в обществе.
Результаты нового исследования показали, какие фобии встречаются у россиян чаще всего, какие они активно обсуждают в данный момент и что ещё из более мелких тревог их беспокоит.
В настоящий момент большинство россиян беспокоит только три основных момента:
Есть ещё несколько страхов, которые россияне активно обсуждали в социальных сетях и читали в СМИ в первые три месяца 2024 года. Две темы стали вытекающими из одной главной фобии россиян.
Не обошлось и без других фобий, которые меньше, чем главные, но всё так же часто встречаются у россиян. Среди них:
Если осенью 2023 года многие жители Белгородской области шутили по поводу своих «региональных» страхов, причисляя к ним закрытие популярной в области пиццерии «Потапыч» и обрушение моста со смайликами, то после декабря прошлого года и 12 мая текущего страхи местных стали более ощутимы.
Теперь белгородцы живут от одной ракетной опасности до следующей и продумывают каждый свой шаг, а после очередных обстрелов приграничья звонят своим близким, чтобы узнать, всё ли у них хорошо. Ранее психолог рассказал жителям региона, как можно справиться с постоянной тревогой, а протоирей Роман Пивнев объяснил, как перестать бояться обстрелов и смерти.