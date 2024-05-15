Новые теракты и конфликт с НАТО: чего россияне боятся больше всего?

Стресс и тревожность идут рука об руку с людьми, поэтому их наличие у каждого человека неудивительно. Фобии бывают разные, но есть те, которые в наше время встречаются у большинства чаще всего. Среди них есть диверсии, теракты, смертная казнь и даже мигранты. Подробности — в материале Бел.Ру.

Самые главные фобии Что сейчас вызывает страх у россиян? Ещё ряд тревожащих вещей Чего боятся белгородцы?