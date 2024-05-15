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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Напуганная девушка

Новые теракты и конфликт с НАТО: чего россияне боятся больше всего?

15 мая 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Напуганная девушка
Стресс и тревожность идут рука об руку с людьми, поэтому их наличие у каждого человека неудивительно. Фобии бывают разные, но есть те, которые в наше время встречаются у большинства чаще всего. Среди них есть диверсии, теракты, смертная казнь и даже мигранты. Подробности — в материале Бел.Ру.

Аналитики провели исследование под названием «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за первый квартал текущего года, чтобы выяснить, какие страхи мучают современных людей чаще всего. Такие страхи определялись на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Полезность исследования в том, что оно проводится на регулярной основе с целью выявить актуальные страхи и проверить их приживаемость в обществе.

Результаты нового исследования показали, какие фобии встречаются у россиян чаще всего, какие они активно обсуждают в данный момент и что ещё из более мелких тревог их беспокоит.

Самые главные фобии

В настоящий момент большинство россиян беспокоит только три основных момента:

  1. Диверсии в граничащих с границей Украины российских городах, включая Белгородскую область, и атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Исходя из результатов исследования, россиян достаточно сильно беспокоили эти факты из-за угрозы безопасности и из-за возможного дефицита топлива в стране;
  2. Аварии на теплосетях, которые произошли во многих городах: Подольске, Туле, Тамбове, Липецке и других. А также износ инфраструктуры ЖКХ, к чему могли привести данные аварии;
  3. Теракт в «Крокус Сити Холле» пробудил в россиянах новый страх: возможность повторения подобного в их городе. Многие сравнивали случившееся с терактом 2002 года в Норд-Осте.
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Что сейчас вызывает страх у россиян?

Есть ещё несколько страхов, которые россияне активно обсуждали в социальных сетях и читали в СМИ в первые три месяца 2024 года. Две темы стали вытекающими из одной главной фобии россиян.

  1. После случившегося теракта в Москве жители разных российских регионов всерьёз задумались о возвращении смертной казни. Кто-то предлагал вернуть, по их словам, эффективный способ наказания за тяжёлые преступления, чтобы запугивать ею потенциальных преступников. Другие же уверены, что такое наказание нарушает права человека и не решает проблемы, возникшие в обществе;
  2. С особенной тревогой россияне стали относиться и к мигрантам, ведь в московском теракте виновны были жители Таджикистана. Обеспокоенные люди стали просить власть серьёзнее контролировать миграционные процессы, чтобы исключить нелегальных мигрантов, а легальным помочь влиться в новую для них среду обитания;
  3. Пока в некоторых регионах увеличивается количество грызунов и их активность, у россиян растёт и страх к крысам и бобрам.

Ещё ряд тревожащих вещей

Не обошлось и без других фобий, которые меньше, чем главные, но всё так же часто встречаются у россиян. Среди них:

  1. Страх перед срывом выборов. Причём большинство жителей беспокоят попытки срыва из других стран, а также поджоги и использование химических веществ на самих избирательных участках;
  2. Страх перед новой эпидемией усилил недавний карантин из-за коронавирусной инфекции, а также всплеск заболеваемости корью и временный дефицит вакцин. Зачастую россиян пугает неизвестность: медики не сразу находят способы лечения новых штаммов вирусов;
  3. Фобия обострения конфликта с НАТО, поскольку недавно Франция, Латвия и Эстония обсуждали возможность введения войск на Украину;
  4. Мошенников становится всё больше, поэтому у россиян растёт и страх потери денег из-за аферистов. С каждым годом злоумышленники придумывают новые способы обмана: наиболее частыми из них становятся с помощью телефона и интернета.
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Чего боятся белгородцы?

Если осенью 2023 года многие жители Белгородской области шутили по поводу своих «региональных» страхов, причисляя к ним закрытие популярной в области пиццерии «Потапыч» и обрушение моста со смайликами, то после декабря прошлого года и 12 мая текущего страхи местных стали более ощутимы.

Теперь белгородцы живут от одной ракетной опасности до следующей и продумывают каждый свой шаг, а после очередных обстрелов приграничья звонят своим близким, чтобы узнать, всё ли у них хорошо. Ранее психолог рассказал жителям региона, как можно справиться с постоянной тревогой, а протоирей Роман Пивнев объяснил, как перестать бояться обстрелов и смерти.

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#Александра Склярова#Общество#Россия#Стресс#Тревога#Тревожность#Страхи
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