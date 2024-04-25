Популярные схемы мошенников в 2024 году: как не попасться на их уловки?

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Одним из самых популярных видов мошенничества последних лет стал так называемый заработок на инвестициях. Люди много раз слышали о «лёгких деньгах», поэтому при виде соответствующего объявления начинают пробовать не раздумывая.
Зачастую мошенники связываются со своими «жертвами» через социальные сети, после чего звонят им и рассказывают о дальнейших действиях: для старта просят скачать приложение и инвестировать небольшую сумму — около 10 тысяч рублей. Доход при этом обещают более миллиона.
Пострадавшие продолжают вносить деньги на свой «брокерский» счёт, залезая в кредиты, а программа тем временем имитирует рост дохода. Когда же «жертвы» хотят остановиться и вернуть свои внесённые деньги, начинаются проблемы.
По словам лжеброкеров, для вывода суммы необходимо внести некоторые средства, а затем — ещё и ещё, но забрать заработок не выйдет, как и внесённые на «брокерский» счёт средства. Зачастую пострадавшие теряют более 1 млн рублей, часть из которых им пришлось взять в кредит.
Часто мошенники притворяются специалистами известных телекоммуникационных компаний и предлагают жертвам продлить действующий договор, чтобы те якобы не потеряли свой номер телефона. Для этого жертвам присылают код и ссылку, по которой необходимо перейти, где уже на сайте человек вводит свои данные от личного кабинета в портале «Госуслуги».
Есть ещё один вариант мошеннической схемы, где якобы оператор сотовой связи предлагает поменять тарифный план. Пострадавшие также диктуют пришедший им на номер код, с помощью чего злоумышленники получают доступ к их личному кабинету на официальном сайте оператора и настраивают переадресацию сообщений и звонков с номера жертвы на свой. Делается это для того, чтобы без проблем перевести деньги с банковской карты пострадавшего на свою.
Аферисты любят давить на жалость и бить по самому больному — по здоровью и безопасности родных. Поэтому они звонят своим жертвам и сообщают, что их родственник попал в беду: в основном речь идёт о ДТП или о возбуждении уголовного дела. Чтобы план с большей вероятностью реализовался, мошенники используют искусственный интеллект, который подделывает голоса.
Чаще всего на такую удочку попадаются пенсионеры, которые сильно беспокоятся о своих близких.
Ещё один вариант: голосование в конкурсе за детей. Для этого в социальных сетях рассылается ссылка с вирусом, который позволит открыть мошенникам доступ к телефону жертв.
Помимо родственников или знакомых, попавших в беду, могут звонить и якобы представители банка. Зачастую мошенники просят скачать приложение, которое должно избавить телефон от появившегося в нём вируса. Однако на деле никакого вируса в телефоне жертвы нет, а скаченное приложение просто даст аферистам доступ к данным, находящимся в телефоне.
Фейковые представители государственных ведомств же могут звонить с угрозами блокировки счета. Они рассказывают пострадавшим, что по счету якобы были зафиксированы подозрительные операции, поэтому необходимо заплатить так называемый «штраф». Для убедительности аферисты присылают квитанцию на официальном бланке ведомства.
Если вам позвонили с незнакомого номера и просят совершить определённые действия, которые для вас выглядят подозрительно, то лучше всего сбросить этот звонок и позвонить по официальному номеру банка, оператора, которые можно найти в интернете, или своим близким.
По неизвестным ссылкам переходить вовсе не стоит: если её прислал кто-то из знакомых, то необходимо позвонить ему и уточнить, присылал ли он ссылку и что она из себя представляет.
Рассчитывать на лёгкий заработок в интернете тоже не нужно: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вы хотите устроиться на работу, то стоит поискать работодателя в интернете и почитать о нём отзывы.