Популярные схемы мошенников в 2024 году: как не попасться на их уловки?

Есть ещё один вариант мошеннической схемы, где якобы оператор сотовой связи предлагает поменять тарифный план. Пострадавшие также диктуют пришедший им на номер код, с помощью чего злоумышленники получают доступ к их личному кабинету на официальном сайте оператора и настраивают переадресацию сообщений и звонков с номера жертвы на свой. Делается это для того, чтобы без проблем перевести деньги с банковской карты пострадавшего на свою.