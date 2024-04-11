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Псевдоюристы обманули белгородца на 3 млн рублей

Белгородец потерял на инвестициях 1 млн рублей, а ещё 3 млн отдал «юристам»

11 апреля 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney

Псевдоюристы обманули белгородца на 3 млн рублей

Несколько лет назад мужчина потерял деньги на инвестициях. Спустя время с ним связалась якобы юридическая контора, которая предложила ему свою помощь в возрасте средств. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.

43-летний житель Старого Оскола несколько лет назад решил заработать на инвестициях, вложил миллион, но лишился его. Спустя время ему начали поступать звонки от псевдоюристов, которые предложили ему помочь с возвратом денег.

Мужчина занял крупную сумму у знакомых, оформил кредит в банке и перечислил больше 3 млн рублей мошенникам. Мужчина совершил более 20 операций по переводу денежных средств.

Позже, осознав, что стал жертвой мошенников, староосколец обратился в полицию. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Мошенничество#Инвестиции#Мошенники#Новости Старого Оскола#Белгород
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