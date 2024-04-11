Белгородец потерял на инвестициях 1 млн рублей, а ещё 3 млн отдал «юристам»

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
43-летний житель Старого Оскола несколько лет назад решил заработать на инвестициях, вложил миллион, но лишился его. Спустя время ему начали поступать звонки от псевдоюристов, которые предложили ему помочь с возвратом денег.
Мужчина занял крупную сумму у знакомых, оформил кредит в банке и перечислил больше 3 млн рублей мошенникам. Мужчина совершил более 20 операций по переводу денежных средств.
Позже, осознав, что стал жертвой мошенников, староосколец обратился в полицию. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).