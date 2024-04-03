Белгородские спасатели МЧС стали жертвами мошенника. Им оказался их коллега

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Сотрудники регионального УФСБ выяснили, что в отделе ГУ МЧС России по Белгородской области на протяжении длительного времени «процветало» мошенничество. Известно, что должностное лицо собирало деньги с сотрудников пожарно-спасательной части под предлогом их передачи в Главное управление МЧС.
Мужчина уверял, что таким образом обеспечит успешное прохождение проверки состояния профессиональной подготовки личного состава. Однако собранные деньги белгородец не относил в управление, а оставлял себе.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Наказание по статье — до пяти лет тюрьмы.