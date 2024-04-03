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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Деньги

Белгородские спасатели МЧС стали жертвами мошенника. Им оказался их коллега

3 апреля 2024, 13:45
Фото: 1MI
Деньги

Спасатель МЧС России по Белгородской области обманул своих коллег на деньги

Происшествие случилось в пожарно-спасательной части Валуйского городского округа. Мужчина собирал деньги со своих коллег, обещая им направить средства в Главное управление МЧС, однако всё оставлял себе. Подробности сообщили в региональном УФСБ.
Сюжет
МЧС

Сотрудники регионального УФСБ выяснили, что в отделе ГУ МЧС России по Белгородской области на протяжении длительного времени «процветало» мошенничество. Известно, что должностное лицо собирало деньги с сотрудников пожарно-спасательной части под предлогом их передачи в Главное управление МЧС.

Мужчина уверял, что таким образом обеспечит успешное прохождение проверки состояния профессиональной подготовки личного состава. Однако собранные деньги белгородец не относил в управление, а оставлял себе.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Наказание по статье — до пяти лет тюрьмы.

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#Белгородская область#МЧС#Мошенничество#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Уфсб россии#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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