Белгородские спасатели МЧС стали жертвами мошенника. Им оказался их коллега

Сотрудники регионального УФСБ выяснили, что в отделе ГУ МЧС России по Белгородской области на протяжении длительного времени «процветало» мошенничество. Известно, что должностное лицо собирало деньги с сотрудников пожарно-спасательной части под предлогом их передачи в Главное управление МЧС.