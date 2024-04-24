Ни мебели, ни денег: «изготовитель кухонь» обманул белгородцев на 156 тысяч рублей

Мошенник приехал к ним домой, произвёл замеры, заключил договоры на оказание услуг и получил практически стопроцентную предоплату. Однако взятые на себя обязательства он выполнить не мог и не собирался, так как не имел на это ресурсов и вообще не являлся индивидуальным предпринимателем.