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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Мошенник под предлогом изготовления кухонных гарнитуров обманул белгородцев

Ни мебели, ни денег: «изготовитель кухонь» обманул белгородцев на 156 тысяч рублей

24 апреля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney

Мошенник под предлогом изготовления кухонных гарнитуров обманул белгородцев

Клиенты отдали мошеннику за изготовление мебели почти стопроцентную предоплату. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.

В январе этого года 25-летний житель Белгорода разместил на сайте объявление об изготовлении и установке кухонных гарнитуров. На объявление откликнулись четверо жителей посёлка Октябрьский и Разумное.

Мошенник приехал к ним домой, произвёл замеры, заключил договоры на оказание услуг и получил практически стопроцентную предоплату. Однако взятые на себя обязательства он выполнить не мог и не собирался, так как не имел на это ресурсов и вообще не являлся индивидуальным предпринимателем.

Обманутые клиенты обратились в полицию. Подозреваемого задержали. Он сознался в содеянном. Потерпевшим был причинён материальный ущерб на сумму 156 тыс. рублей. Деньги мошенник успел потратить на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Мошенник#Новости Белгорода#Белгород#Кухня
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