Ни мебели, ни денег: «изготовитель кухонь» обманул белгородцев на 156 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В январе этого года 25-летний житель Белгорода разместил на сайте объявление об изготовлении и установке кухонных гарнитуров. На объявление откликнулись четверо жителей посёлка Октябрьский и Разумное.
Мошенник приехал к ним домой, произвёл замеры, заключил договоры на оказание услуг и получил практически стопроцентную предоплату. Однако взятые на себя обязательства он выполнить не мог и не собирался, так как не имел на это ресурсов и вообще не являлся индивидуальным предпринимателем.
Обманутые клиенты обратились в полицию. Подозреваемого задержали. Он сознался в содеянном. Потерпевшим был причинён материальный ущерб на сумму 156 тыс. рублей. Деньги мошенник успел потратить на свои нужды.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.