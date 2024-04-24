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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Пациентов в 127 раз больше, чем в 2022 году. Почему в России участились вспышки кори?

Пациентов в 127 раз больше, чем в 2022 году. Почему в России участились вспышки кори?

24 апреля 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году в России зафиксировали самый высокий за последние годы уровень заболеваемости корью. По данным «Медвестника», ссылающегося на Роспотребнадзор, в прошлом году количество пациентов было в 127 раз больше, чем в 2022 году. Что известно о вспышке кори и в чём её причина?

В чём причина?

Известно, что в 2023 году корью заболели 12 тыс. человек — эта цифра в 127 раз превышает количество пациентов 2022 года, когда заразились всего около сотни человек. Но и это ещё не всё: вспышка кори прошлого года превысила показатели не только 2022 года, но и всех последних 29 лет. В последний раз большое количество заболевших корью установили в 1994 году — в тот год ею заразились 28,6 тыс. человек.

Оказывается, что такая вспышка заболеваемости могла произойти из-за потока мигрантов из Центральной Азии, которые пренебрегали вакцинацией перед перелётом, а также из-за пандемии коронавирусной инфекции, ведь именно из-за неё дети прививались от кори достаточно запоздало.

В то же время причина нехватки вакцин могла заключаться и в технических сбоях на фоне изменения геополитической ситуации, и даже в ослабленном иммунитете и стрессе после пандемии COVID-19.

Из-за чего появился дефицит вакцин?

С 2023 года по всей России наблюдался дефицит вакцин против кори, краснухи и паротита. Президент России Владимир Путин объяснял возникшую проблему нехваткой куриных яиц, из которых изготавливают необходимые препараты. Дефицит должен был решиться в начале 2024 года, однако по состоянию на февраль он ещё наблюдался в ряде регионов: например, в Санкт-Петербурге, Курской и Белгородской областях — об этом неоднократно писали местные СМИ.

Тем не менее, как сообщила «Медвестнику» директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, проблем непосредственно с изготовлением вакцин в России не наблюдается: «Если она и возникает, то, скорее, носит организационный характер, но не системный».

Не хватает вакцин: в Белгородской области наблюдается дефицит прививок от кори
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Будет ли вспышка в 2024 году?

Ответить на этот вопрос с уверенностью специалисты пока не могут. В то же время врачи рассчитывают на снижение заболеваемости, хоть она и не будет стремительной.

Снизить заболеваемость также поможет ряд мер: например, спрашивать у детей и подростков подтверждение о вакцинации против кори, а у взрослых требовать при трудоустройстве соответствующую справку. Однако на сегодняшний день это только предложения.

В Минздраве России пока никак не комментировали динамику заболеваемости корью.

Что с заболеваемостью в Белгородской области?

По состоянию на октябрь 2023 года в Белгородской области также наблюдался рост заболеваемости: в регионе насчитывалось 14 пациентов, из которых девять человек — дети. Всего за прошлый год корью заболели 17 белгородцев.

В то же время коклюшем в области болели гораздо чаще, чем корью: насчитывалось 79 случаев. На тот период времени в Белгородской области уже закончились все детские вакцины против кори, но взрослых насчитывалось достаточно много — порядка 4,1 тыс. доз.

Так, в 2023 году в регионе от кори привились 26,9 тыс. человек, из которых 18,2 тыс. — дети. В 2022 году такие показатели составляли 29,9 тыс. и 26,9 тыс. человек соответственно.

В министерстве здравоохранения региона же заявляли, что необходимости постановки проблемы в связи с этими заболеваниями нет, поскольку в последний раз единичные случаи заболеваемости фиксировали примерно осенью прошлого года.

К концу года областное правительство обещало поставить почти 33 тыс. доз вакцин: в декабре в белгородские медицинские учреждения действительно поступили вакцины, но в меньшем количестве — 3,3 тыс. доз, а на их нехватку стали жаловаться уже в начале 2024 года.

Следующую поставку доз — более 2 тыс. — привезли в Белгородскую область в феврале. Несмотря на то, что потребность в вакцине сохранялась, со второго месяца 2024 года жалоб на их нехватку больше не поступало.

При этом в соседней Курской области пациентов с корью насчитывалось чуть больше: по состоянию на начало 2024 года ею заболели 20 человек, два случая из которых оказались завозными.

Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Медицина#Россия#Корь#Вспышка
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