Пациентов в 127 раз больше, чем в 2022 году. Почему в России участились вспышки кори?

Известно, что в 2023 году корью заболели 12 тыс. человек — эта цифра в 127 раз превышает количество пациентов 2022 года, когда заразились всего около сотни человек. Но и это ещё не всё: вспышка кори прошлого года превысила показатели не только 2022 года, но и всех последних 29 лет. В последний раз большое количество заболевших корью установили в 1994 году — в тот год ею заразились 28,6 тыс. человек.