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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

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Заболевший

Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?

24 февраля 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney
Заболевший

В Белгородскую область поступило более 2 тысяч вакцин от кори

В регионе в минувшем году зарегистрировали 17 пациентов с корью. В то же время наблюдалась нехватка вакцины для детей. Сколько доз препарата поступило в 2024 году и сколько человек уже заразились корью, рассказывает «Открытый Белгород» со ссылкой на региональный минздрав.

В Белгородской области в январе у четырёх человек обнаружили корь. В минздраве сообщили изданию, что речь идёт о завозных случаях. В 2023 году заболевание выявили у 17 пациентов.

В начале февраля Белгородская область получила свыше 2 тысяч доз вакцины «Вактривир» для профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита. В минувшем году препарата поступило мало. Так, в декабре регион получил 3,3 тыс. доз вакцины. Однако поступившая тогда партия уже использована. Таким образом, потребность в вакцине пока сохраняется.

Добавим, что белгородцы не раз задавали вопросы о том, когда можно будет сделать прививку от кори. Жалобы появились на фоне сообщений о том, что в регионе в 2023 году выросла заболеваемость корью и коклюшем. Вместе с тем в областном минздраве тогда заявили, что поводов для беспокойства нет.

В феврале 2024 года в соседней Курской области выявили очаг кори. Всего зафиксировано 20 пациентов с этим заболеванием. Среди заражённых были дети.

В Белгородской области выросла заболеваемость корью и коклюшем
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