Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Белгородской области в январе у четырёх человек обнаружили корь. В минздраве сообщили изданию, что речь идёт о завозных случаях. В 2023 году заболевание выявили у 17 пациентов.
В начале февраля Белгородская область получила свыше 2 тысяч доз вакцины «Вактривир» для профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита. В минувшем году препарата поступило мало. Так, в декабре регион получил 3,3 тыс. доз вакцины. Однако поступившая тогда партия уже использована. Таким образом, потребность в вакцине пока сохраняется.
Добавим, что белгородцы не раз задавали вопросы о том, когда можно будет сделать прививку от кори. Жалобы появились на фоне сообщений о том, что в регионе в 2023 году выросла заболеваемость корью и коклюшем. Вместе с тем в областном минздраве тогда заявили, что поводов для беспокойства нет.
В феврале 2024 года в соседней Курской области выявили очаг кори. Всего зафиксировано 20 пациентов с этим заболеванием. Среди заражённых были дети.