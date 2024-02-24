Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?

Добавим, что белгородцы не раз задавали вопросы о том, когда можно будет сделать прививку от кори. Жалобы появились на фоне сообщений о том, что в регионе в 2023 году выросла заболеваемость корью и коклюшем. Вместе с тем в областном минздраве тогда заявили, что поводов для беспокойства нет.