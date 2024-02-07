Рядом с Белгородской областью выявили новый очаг кори

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Курской области выявили очаг заболеваемости корью. В регионе заразились девять детей из семей, которые являются членами религиозного сообщества. Ребята не были привиты.
Заболевших направили в инфекционную больницу.
Роспотребнадзор по Курской области определил всех, кто контактировал с заражёнными детьми по месту жительства, а также в образовательных учреждениях. Сейчас проводится их иммунизация.
Стоит отметить, что в прошлом году в Белгородской области корь обнаружили у 14 человек, среди них было девять детей.