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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Дети

Рядом с Белгородской областью выявили новый очаг кори

7 февраля 2024, 12:43
Фото: 1MI
Дети

Девять детей из Курской области заразились корью

Детей отправили на лечение в больницу. Выяснилось, что ребята не были провакцинированы, пишут «Курские известия».

В Курской области выявили очаг заболеваемости корью. В регионе заразились девять детей из семей, которые являются членами религиозного сообщества. Ребята не были привиты.

Заболевших направили в инфекционную больницу.

Роспотребнадзор по Курской области определил всех, кто контактировал с заражёнными детьми по месту жительства, а также в образовательных учреждениях. Сейчас проводится их иммунизация.

Стоит отметить, что в прошлом году в Белгородской области корь обнаружили у 14 человек, среди них было девять детей.

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#Общество#Курская область#Заболеваемость#Черноземье#Корь#Алина Харина
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