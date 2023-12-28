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Прививка

Теперь точно есть: в белгородские медучреждения поступила вакцина от кори

28 декабря 2023, 11:01
Фото: Midjourney
Прививка

В белгородские медучреждения привезли 3300 доз вакцин от кори

Ранее белгородцы неоднократно спрашивали у главы региона, когда следует ждать поступления вакцины от кори. Вячеслав Гладков сообщал, что дозы препарата поступят в первом квартале 2024 года, однако они пришли раньше. Подробности сообщили в региональном правительстве.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили о поступлении первой партии вакцины от кори. Всего в Белгородскую область поступило 3300 доз, их уже направили в медицинские учреждения.

По данным правительства, региону на сегодняшний день необходимо около 22 тыс. доз препарата. Их будут использовать в 2024 году в рамках Национального календаря прививок.

Ранее белгородцы интересовались, почему в регион не поступает вакцина от кори. Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что проблема с поступлением препарата наблюдается по всей стране, однако его ожидают уже в первом квартале 2024 года. Тем не менее власти региона не наблюдали проблем с заболеваемостью корью и коклюша.

Всего в 2023 году корью заболели 14 человек, включая девятерых детей. По состоянию на середину ноября от кори привились 26,9 тыс. человек, из них 18,2 тыс. детей.

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#Белгородская область#Медицина#Вакцина#Корь#Белгород#Александра Склярова
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