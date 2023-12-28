Теперь точно есть: в белгородские медучреждения поступила вакцина от кори

Ранее белгородцы интересовались, почему в регион не поступает вакцина от кори. Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что проблема с поступлением препарата наблюдается по всей стране, однако его ожидают уже в первом квартале 2024 года. Тем не менее власти региона не наблюдали проблем с заболеваемостью корью и коклюша.