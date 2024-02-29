Не хватает вакцин: в Белгородской области наблюдается дефицит прививок от кори

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Жители Белгородской области, как и других регионов, начали жаловаться на недостаток вакцин от кори. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что вакцины закончились: в декабре в область привезли 3,3 тыс. доз, но все они уже были использованы.
Следующая поставка вакцины ожидается в феврале — обещают привезти 2 тыс. доз.
Отметим, что в Белгородской области не впервые наблюдается дефицит вакцины от кори. Жители неоднократно интересовались, почему в регион не поступает вакцина от кори. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что проблема с поступлением препарата наблюдается по всей стране.
Вместе с тем власти региона не наблюдали проблем с заболеваемостью корью и коклюша.
За 2024 год корь обнаружили минимум у четырёх человек. В минздраве отметили, что речь идёт о завозных случаях.