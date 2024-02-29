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Published Сегодня, 09:48

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Прививка

Не хватает вакцин: в Белгородской области наблюдается дефицит прививок от кори

29 февраля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
Прививка

Белгородцам рассказали, когда стоит ожидать поставку доз вакцин от кори

Журналисты «Известий» обратились в пресс-службу белгородского министерства здравоохранения и выяснили, есть ли в регионе дефицит вакцин от кори. В настоящий момент прививок не хватает по всей стране.

Жители Белгородской области, как и других регионов, начали жаловаться на недостаток вакцин от кори. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что вакцины закончились: в декабре в область привезли 3,3 тыс. доз, но все они уже были использованы.

Следующая поставка вакцины ожидается в феврале — обещают привезти 2 тыс. доз.

Отметим, что в Белгородской области не впервые наблюдается дефицит вакцины от кори. Жители неоднократно интересовались, почему в регион не поступает вакцина от кори. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что проблема с поступлением препарата наблюдается по всей стране.

Вместе с тем власти региона не наблюдали проблем с заболеваемостью корью и коклюша.

За 2024 год корь обнаружили минимум у четырёх человек. В минздраве отметили, что речь идёт о завозных случаях.

Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?
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#Белгородская область#Медицина#Вакцина#Корь#Белгород#Александра Склярова
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