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Больница

Корь у баптистов: 20 случаев заболевания выявили у соседей белгородцев

12 февраля 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
Больница

В Курской области зафиксировали 20 случаев заражения корью

Заболевание вновь заявили у баптистов. Все пациенты, в том числе дети, не были привиты. Заражены 18 человек из указанной группы, ещё два случая были завозными, сообщают «Курские известия» со ссылкой на правительство региона.

В Курской области зарегистрировали уже 20 случаев заражения корью. Большинство зафиксировано у баптистов. Ещё два случая — завозные.

Как пишет издание, в регионе вновь выявили очаг кори — 18 заболевших. Как и в прошлом году, болезнь распространилась среди баптистов. В числе заражённых есть дети. Все они не прививались, добавил замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Также стало известно об ещё двух случаях заражения. По данным властей, зафиксировали два завозных случая. Белостоцкий сообщил, что корью заболели военные, вернувшиеся из Смоленской области. Все, с кем контактировали заболевшие, оказались привитыми от кори.

Напомним, ранее корью в Курской области заболели девять детей из упомянутого религиозного сообщества. Их положили в инфекционную больницу.

Рядом с Белгородской областью выявили новый очаг кори
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#Общество#Курская область#Болезнь#Заболеваемость#Черноземье#Корь#Наталья Корявых#Баптисты
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