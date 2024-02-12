Корь у баптистов: 20 случаев заболевания выявили у соседей белгородцев

В Курской области зафиксировали 20 случаев заражения корью

Заболевание вновь заявили у баптистов. Все пациенты, в том числе дети, не были привиты. Заражены 18 человек из указанной группы, ещё два случая были завозными, сообщают «Курские известия» со ссылкой на правительство региона.