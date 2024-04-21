«Город-призрак в коконе страха». Что ещё журналисты CNN написали о жизни в Белгороде?

Что касается второго видео и второй ссылки, то по ней — «мёртвый» Telegram-канал с упоминанием уже другого канала — «Магазин Некоглая». Последний, судя по всему, продаёт «источник» CNN на аукционе: журналист Бел.Ру так и не смог понять, на какие «сцены хаоса» ссылались американские журналисты. Скорее всего, там также был фейк. Почему при этом нельзя было взять настоящие кадры пожаров и разрушений — открытый вопрос.