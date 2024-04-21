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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Журналисты CNN назвали Белгород «городом-призраком» в своей публикации

«Город-призрак в коконе страха». Что ещё журналисты CNN написали о жизни в Белгороде?

21 апреля 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney

Журналисты CNN назвали Белгород «городом-призраком» в своей публикации

Журналисты американского телеканала CNN подготовили репортаж о текущей жизни в Белгороде. Как уверяет западное издание, улицы приграничного города опустели, а асфальт его пестрит кратерами от снарядов.

Текст о жизни в Белгороде под заголовком «Город-призрак. Как конфликт России с Украиной отражается на её собственной Белгородской области» CNN опубликовало вчера. Начинается он со следующих строк:

«Пустынные улицы, закрытые магазины и тихие рестораны. Поврежденные здания и воронки от ракетных ударов, испещрившие асфальт. Стрелки на фасадах домов указывают ближайшие бомбоубежища и запасы предметов первой необходимости».

Журналисты уверяют, что Белгород превратился в «своего рода город-призрак»:

«Некогда тихий город Белгород, расположенный примерно в 25 милях к северу от границы России с Украиной, превратился в своего рода город-призрак, его жуткую тишину прерывает регулярный вой сирен предупреждения о ракетной опасности».
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 годаФото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото: Bel.ru

При этом CNN не сообщает прямо, кто направляет по Белгороду ракеты и беспилотники. Вместо этого издание приводят так называемую позицию «российских властей»:

«В последние недели Белгородская область практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Российские власти обвиняют Украину и сообщают, что отразили атаки».

В то же время американские журналисты уверены, что «репортажи из региона осложняются ограничениями СМИ и государственным контролем над свободой прессы».

Не обошли стороной в издании и трагедию на улице Плеханова, когда после атаки ВСУ возле торгового центра погибли пять человек. Формулировка была выбрана аналогичная:

«Специалисты выносят тело жертвы возле торгового центра, сильно пострадавшего от ракетного удара в результате того, что местные власти назвали украинской военной атакой, в Белгороде», — подпись под фото.

При этом обстрел центра Белгорода 30 декабря CNN открыто называет «украинским», нанесённым в ответ на атаку ВС РФ.

Месяц спустя: новая реальность для Белгорода после обстрела 30 декабря
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Описывая ситуацию в марте, журналисты CNN ссылаются на два «видео, где показаны сцены хаоса». Характерно, но по первой ссылке открывается украинский Telegram-канал с фейком об эвакуации из Грайворонского горокруга, снятый для эскалации паники во время обстрелов.

Что касается второго видео и второй ссылки, то по ней — «мёртвый» Telegram-канал с упоминанием уже другого канала — «Магазин Некоглая». Последний, судя по всему, продаёт «источник» CNN на аукционе: журналист Бел.Ру так и не смог понять, на какие «сцены хаоса» ссылались американские журналисты. Скорее всего, там также был фейк. Почему при этом нельзя было взять настоящие кадры пожаров и разрушений — открытый вопрос.

источник, на который ссылается CNNисточник, на который ссылается CNN
источник, на который ссылается CNNисточник, на который ссылается CNN
источник, на который ссылается CNN

Процитировали на CNN и репортаж солиста филармонии Тимур Халиуллина:

«Как только он [Тимур] достигает центральной площади и надевает роликовые коньки, раздаются сирены. „Вы это слышите? Вот так устрашающе звучат сирены. Это воздушная тревога. Значит, сейчас будет огонь, мне нужно укрыться“, — говорит Халиуллин из-за камеры».

При этом заключительную цитату Тимура: «Белгородцы не падают духом! Всё обязательно будет хорошо!» — издание опускает.

Также, по мнению CNN, в Белгороде автобусы до сих пор не курсируют часами из-за ракетных опасностей. Напомним, что последний раз подобная ситуация была 12 марта.

Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 годаФото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото: Bel.ru

Приведём ещё несколько цитат издания CNN:

«Город опустел, гораздо меньше людей осмеливаются выйти на улицу без необходимости. „Люди всё ещё пытаются выйти на улицы, но становится всё мрачнее. Город становится всё более призрачным“».
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 годаФото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото: Bel.ru
«Город безжизненный: выходя на улицу в любой час, не видишь никого, нет и транспортных средств, словно находишься на необитаемом острове».
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 годаФото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото: Bel.ru
«Вы живёте в очень большом коконе непонимания и страха. При этом уезжать из города не очень хочется. Но того Белгорода, который вы помните, больше не существует».
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 годаФото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото, сделанное во время прогулки по Белгороду 20 апреля 2024 года
Фото: Bel.ru

Издание также приводит мнения других жителей Белгорода, настроенных по отношению к будущему очень пессимистично.

Не первый раз Белгород попадает в поле зрения журналистов извне. Так, известный на всю Россию Владимир Соловьёв тоже приезжал в прифронтовой город за репортажем. Перед этим журналист попал в скандал: комментируя в Сети публикации неких блогеров, Соловьёв заявил следующее:

«Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: „Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям!“. Всем тем, кто пытается сказать, что федералы Белгород бросили: заткнитесь, твари!»

Позже Соловьёв попытался объяснить свою позицию.

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