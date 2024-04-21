Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Текст о жизни в Белгороде под заголовком «Город-призрак. Как конфликт России с Украиной отражается на её собственной Белгородской области» CNN опубликовало вчера. Начинается он со следующих строк:
«Пустынные улицы, закрытые магазины и тихие рестораны. Поврежденные здания и воронки от ракетных ударов, испещрившие асфальт. Стрелки на фасадах домов указывают ближайшие бомбоубежища и запасы предметов первой необходимости».
Журналисты уверяют, что Белгород превратился в «своего рода город-призрак»:
«Некогда тихий город Белгород, расположенный примерно в 25 милях к северу от границы России с Украиной, превратился в своего рода город-призрак, его жуткую тишину прерывает регулярный вой сирен предупреждения о ракетной опасности».
При этом CNN не сообщает прямо, кто направляет по Белгороду ракеты и беспилотники. Вместо этого издание приводят так называемую позицию «российских властей»:
«В последние недели Белгородская область практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Российские власти обвиняют Украину и сообщают, что отразили атаки».
В то же время американские журналисты уверены, что «репортажи из региона осложняются ограничениями СМИ и государственным контролем над свободой прессы».
Не обошли стороной в издании и трагедию на улице Плеханова, когда после атаки ВСУ возле торгового центра погибли пять человек. Формулировка была выбрана аналогичная:
«Специалисты выносят тело жертвы возле торгового центра, сильно пострадавшего от ракетного удара в результате того, что местные власти назвали украинской военной атакой, в Белгороде», — подпись под фото.
При этом обстрел центра Белгорода 30 декабря CNN открыто называет «украинским», нанесённым в ответ на атаку ВС РФ.
Описывая ситуацию в марте, журналисты CNN ссылаются на два «видео, где показаны сцены хаоса». Характерно, но по первой ссылке открывается украинский Telegram-канал с фейком об эвакуации из Грайворонского горокруга, снятый для эскалации паники во время обстрелов.
Что касается второго видео и второй ссылки, то по ней — «мёртвый» Telegram-канал с упоминанием уже другого канала — «Магазин Некоглая». Последний, судя по всему, продаёт «источник» CNN на аукционе: журналист Бел.Ру так и не смог понять, на какие «сцены хаоса» ссылались американские журналисты. Скорее всего, там также был фейк. Почему при этом нельзя было взять настоящие кадры пожаров и разрушений — открытый вопрос.
Процитировали на CNN и репортаж солиста филармонии Тимур Халиуллина:
«Как только он [Тимур] достигает центральной площади и надевает роликовые коньки, раздаются сирены. „Вы это слышите? Вот так устрашающе звучат сирены. Это воздушная тревога. Значит, сейчас будет огонь, мне нужно укрыться“, — говорит Халиуллин из-за камеры».
При этом заключительную цитату Тимура: «Белгородцы не падают духом! Всё обязательно будет хорошо!» — издание опускает.
Также, по мнению CNN, в Белгороде автобусы до сих пор не курсируют часами из-за ракетных опасностей. Напомним, что последний раз подобная ситуация была 12 марта.
Приведём ещё несколько цитат издания CNN:
«Город опустел, гораздо меньше людей осмеливаются выйти на улицу без необходимости. „Люди всё ещё пытаются выйти на улицы, но становится всё мрачнее. Город становится всё более призрачным“».
«Город безжизненный: выходя на улицу в любой час, не видишь никого, нет и транспортных средств, словно находишься на необитаемом острове».
«Вы живёте в очень большом коконе непонимания и страха. При этом уезжать из города не очень хочется. Но того Белгорода, который вы помните, больше не существует».
Издание также приводит мнения других жителей Белгорода, настроенных по отношению к будущему очень пессимистично.
Не первый раз Белгород попадает в поле зрения журналистов извне. Так, известный на всю Россию Владимир Соловьёв тоже приезжал в прифронтовой город за репортажем. Перед этим журналист попал в скандал: комментируя в Сети публикации неких блогеров, Соловьёв заявил следующее:
«Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: „Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям!“. Всем тем, кто пытается сказать, что федералы Белгород бросили: заткнитесь, твари!»
Позже Соловьёв попытался объяснить свою позицию.