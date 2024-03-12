Автобусы поедут быстрее? Новый регламент при ракетной опасности запустят в Белгороде

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Общественный транспорт в Белгородской области 12 марта встал на весь день после объявления ракетной опасности. Водитель сразу после сигнала должен остановить автобус у ближайшего укрытия и высадить пассажиров.
В вечернем обращении к жителям региона губернатор Вячеслав Гладков отметил, что так надолго тревогу в регионе ещё не объявляли, поэтому совместно с МЧС решили отработать новый регламент.
«С нашей точки зрения, он позволит сократить время действия сигнала ракетной опасности без ущерба безопасности жителей. Этот регламент мы будем внедрять уже с сегодняшнего дня», — уточнил губернатор.
Ракетную опасность по всему региону 12 марта объявили чуть позже семи часов утра. В Белгороде и в Белгородском районе отбоя дождались только к шести часам вечера. Общественный транспорт в это время не ходил.
Подробности о произошедшем в регионе и на его границах в этот день можно узнать из публикаций журналистов Бел.Ру.