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Published Сегодня, 19:20

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В Белгородской области изменят регламент поведения при ракетной опасности

Автобусы поедут быстрее? Новый регламент при ракетной опасности запустят в Белгороде

12 марта 2024, 19:20
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области изменят регламент поведения при ракетной опасности

12 марта ракетная опасность длилась с 7 часов утра и почти весь день. Из-за этого в регионе разработают новый регламент поведения в случае тревоги, сообщил Вячеслав Гладков.
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МЧС

Общественный транспорт в Белгородской области 12 марта встал на весь день после объявления ракетной опасности. Водитель сразу после сигнала должен остановить автобус у ближайшего укрытия и высадить пассажиров.

В вечернем обращении к жителям региона губернатор Вячеслав Гладков отметил, что так надолго тревогу в регионе ещё не объявляли, поэтому совместно с МЧС решили отработать новый регламент.

«С нашей точки зрения, он позволит сократить время действия сигнала ракетной опасности без ущерба безопасности жителей. Этот регламент мы будем внедрять уже с сегодняшнего дня», — уточнил губернатор.

Ракетную опасность по всему региону 12 марта объявили чуть позже семи часов утра. В Белгороде и в Белгородском районе отбоя дождались только к шести часам вечера. Общественный транспорт в это время не ходил.

Подробности о произошедшем в регионе и на его границах в этот день можно узнать из публикаций журналистов Бел.Ру.

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