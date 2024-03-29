«Должна быть справедливость». Соловьёв — о поддержке москвичей и белгородцев

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
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Updated Сегодня, 18:52
Владимир Соловьёв 29 марта заявил, что меры поддержки пострадавших от террористических актов людей должны быть соразмерными — независимо от географии и ситуации.
«Наши сограждане погибли в Москве, погибли в Белгороде, погибли в Донецке от обстрелов. Для всех должен быть соразмерный пакет помощи. И если мы списываем долги по кредитам москвичам, то странно, почему мы их не списываем белгородцам. Если мы оказываем определённые меры москвичам, то странно, почему мы их не оказываем всем остальным. Не должно быть никакого разделения. Должна быть справедливость», — заявил Соловьёв.
Мэр Валентин Демидов подчеркнул, что помощь жителям Белгорода предоставляют. На уровне области семьям погибших оказывается поддержка, в том числе финансовая. Пообещал глава горадминистрации найти решение и с банками, чтобы те списывали кредиты.
«Меры поддержки в Белгородской области — беспрецедентные. На сегодня пострадало около пяти тысяч жилых помещений, причём до 30 декабря таких было менее тысячи. И в Белгороде губернатору удалось договориться с крупными фондами, за счёт которых финансируют компенсации. И благодаря работе фондов уже можно заниматься восстановлением прямо в день прилёта», — сообщил Демидов.