«Должна быть справедливость». Соловьёв — о поддержке москвичей и белгородцев

Соловьёв призвал оказывать справедливую помощь пострадавшим белгородцам

Мэр Белгорода Валентин Демидов пообщался с федеральным журналистом Владимиром Соловьёвым о мерах поддержки белгородцев. Последний настоял на том, что условия должны быть одинаковыми для всех: как для жителей регионов, так и для жителей Москвы.