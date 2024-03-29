Мэр Демидов рассказал Соловьёву, где в Белгороде сейчас опаснее всего

Мэр Белгорода отметил, что системы ПВО работают очень хорошо, но некоторые обломки и снаряды всё же достигают земли, что приводит к трагедиям. Так, только с начала года ВСУ повредили порядка 4 тыс. домов в городе. Всего же с начала СВО в Белгороде из-за обстрелов пострадали 5 тыс. помещений.