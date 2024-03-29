Мэр Демидов рассказал Соловьёву, где в Белгороде сейчас опаснее всего

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Журналист Владимир Соловьёв спросил у мэра Валентина Демидова, где на данный момент в Белгороде опаснее всего? Ответ главы горадминистрации был кратким, но правдивым:
«Это центр, где наибольшие трагедии произошли. Где был прилёт 30 декабря, самая большая трагедия. 25 человек погибли за один день. Здесь стояла ёлка, здесь стоял каток. И ВСУ били прям по людям. Сейчас обстреливается Харгора, самый большой спальный район. Просто по периметру спального района бьют ежедневно», — рассказал Демидов.
Мэр Белгорода отметил, что системы ПВО работают очень хорошо, но некоторые обломки и снаряды всё же достигают земли, что приводит к трагедиям. Так, только с начала года ВСУ повредили порядка 4 тыс. домов в городе. Всего же с начала СВО в Белгороде из-за обстрелов пострадали 5 тыс. помещений.