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Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Порядка 4 тыс. жилых зданий в Белгороде получили повреждения с начала года

Мэр Демидов рассказал Соловьёву, где в Белгороде сейчас опаснее всего

29 марта 2024, 18:40
Фото: «СоловьёвLive»

Порядка 4 тыс. жилых зданий в Белгороде получили повреждения с начала года

Во время беседы с федеральным журналистом Владимиром Соловьёвым мэр Валентин Демидов рассказал, где сейчас в Белгороде находиться опаснее всего. Также глава горадминистрации сообщил, что только с начала года ВСУ повредили порядка 4 тыс. домов.
Сюжет
ВСУ

Журналист Владимир Соловьёв спросил у мэра Валентина Демидова, где на данный момент в Белгороде опаснее всего? Ответ главы горадминистрации был кратким, но правдивым:

«Это центр, где наибольшие трагедии произошли. Где был прилёт 30 декабря, самая большая трагедия. 25 человек погибли за один день. Здесь стояла ёлка, здесь стоял каток. И ВСУ били прям по людям. Сейчас обстреливается Харгора, самый большой спальный район. Просто по периметру спального района бьют ежедневно», — рассказал Демидов.

Мэр Белгорода отметил, что системы ПВО работают очень хорошо, но некоторые обломки и снаряды всё же достигают земли, что приводит к трагедиям. Так, только с начала года ВСУ повредили порядка 4 тыс. домов в городе. Всего же с начала СВО в Белгороде из-за обстрелов пострадали 5 тыс. помещений.

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