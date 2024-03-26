Белгородцы принимают объяснения Соловьёва и недовольны отправлением детей на Север

Владимир Соловьёв объяснил белгородцам, что именно он имел в виду, говоря о «мерзкой истерике». В то же время родителям детей не понравилась идея об эвакуации на Север, а приграничные территории вновь под ударом ВСУ. Подробнее событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

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