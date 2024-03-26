Белгородцы принимают объяснения Соловьёва и недовольны отправлением детей на Север

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодня ночью, в 03:20, ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадали двое мужчин в Дубовом. У обоих — черепно-мозговые травмы. Помимо этого, у одного из мужчин открытая рана виска и слепое проникающее осколочное ранение живота.
В Дубовом различные разрушения выявили в 20 частных домах и одной хозпостройке.
Утром под атаку попало село Головчино Грайворонского горокруга. Пострадали три человека. Среди раненых — двое сотрудников МЧС, начальник караула и пожарный. Также при обстреле пострадала женщина. Раненых госпитализировали. При обстреле повреждены частные дома, соцобъект, здание пожарной части и машины.
Позже под огнём ВСУ оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Никто из мирных жителей не пострадал. В двух частных домах выбило окна.
Также ВСУ обстреляли Шебекино. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Из-за этого часть Шебекино и Ржевки осталась без света. Аварийные службы сейчас устраняют проблему.
Накануне после эфира Владимира Соловьёва на канале «Россия 1» разгорелся скандал. Владимир Соловьёв ответил «разным тварям, притворяющимися блогерами» и заявил, что федеральные власти никогда не бросали Белгород. Высказывания телеведущего не понравились белгородцам. Жители региона начали «штурмовать» комментарии под постами с требованиями извиниться.
Владимир Соловьёв объяснил свои высказывания про «мерзкую истерию». Он сообщил, что речь шла о блогере, который не живёт в Белгороде, а не о жалобах местных жителей.
Телеведущий также заявил, что регулярно бывает в Белгороде, и назвал местных жителей героями.
В родительских чатах начали рассылать информацию о сборе детей в лагеря других регионов. Эвакуироваться предлагается в северные регионы. Белгородцам предложили отправить детей на три недели в Когалым, Ханты-Мансийск, Сургут, ЯНАО. Предложение пришлось по душе не всем.
Некоторые местные жители назвали такой отдых «ссылкой», потому что в тех краях температура воздуха сейчас достигает -20 градусов.
Другие заявили, что дети и так находятся в напряжении и стрессе, а тут ещё должны ехать в ХМАО.