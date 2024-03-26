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Белгородцы принимают объяснения Соловьёва и недовольны отправлением детей на Север

Белгородцы принимают объяснения Соловьёва и недовольны отправлением детей на Север

26 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Владимир Соловьёв объяснил белгородцам, что именно он имел в виду, говоря о «мерзкой истерике». В то же время родителям детей не понравилась идея об эвакуации на Север, а приграничные территории вновь под ударом ВСУ. Подробнее событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Удары ВСУ по Белгородской области

Сегодня ночью, в 03:20, ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадали двое мужчин в Дубовом. У обоих — черепно-мозговые травмы. Помимо этого, у одного из мужчин открытая рана виска и слепое проникающее осколочное ранение живота.

В Дубовом различные разрушения выявили в 20 частных домах и одной хозпостройке.

Утром под атаку попало село Головчино Грайворонского горокруга. Пострадали три человека. Среди раненых — двое сотрудников МЧС, начальник караула и пожарный. Также при обстреле пострадала женщина. Раненых госпитализировали. При обстреле повреждены частные дома, соцобъект, здание пожарной части и машины.

Позже под огнём ВСУ оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Никто из мирных жителей не пострадал. В двух частных домах выбило окна.

Также ВСУ обстреляли Шебекино. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Из-за этого часть Шебекино и Ржевки осталась без света. Аварийные службы сейчас устраняют проблему.

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Соловьёв объяснился перед белгородцами

Накануне после эфира Владимира Соловьёва на канале «Россия 1» разгорелся скандал. Владимир Соловьёв ответил «разным тварям, притворяющимися блогерами» и заявил, что федеральные власти никогда не бросали Белгород. Высказывания телеведущего не понравились белгородцам. Жители региона начали «штурмовать» комментарии под постами с требованиями извиниться.

Владимир Соловьёв объяснил свои высказывания про «мерзкую истерию». Он сообщил, что речь шла о блогере, который не живёт в Белгороде, а не о жалобах местных жителей.

Телеведущий также заявил, что регулярно бывает в Белгороде, и назвал местных жителей героями.

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Родители не хотят отправлять детей на Север

В родительских чатах начали рассылать информацию о сборе детей в лагеря других регионов. Эвакуироваться предлагается в северные регионы. Белгородцам предложили отправить детей на три недели в Когалым, Ханты-Мансийск, Сургут, ЯНАО. Предложение пришлось по душе не всем.

Некоторые местные жители назвали такой отдых «ссылкой», потому что в тех краях температура воздуха сейчас достигает -20 градусов.

Другие заявили, что дети и так находятся в напряжении и стрессе, а тут ещё должны ехать в ХМАО.

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