Что такое тревога, какая она бывает и как белгородцы могут с ней справиться?

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В психологии самое простое определение тревоги — это страх будущего, которое ещё не наступило, ожидание чего-то плохого. Такое состояние существует в двух типах: ситуативный и личностный, говорит психолог Сергей Шкилёв.
«Человек не живёт здесь и сейчас, а устремляется в будущее. Однако человек никак не может повлиять на такое будущее из настоящего», — уточняет психолог.
Для жителей Белгородской области в сегодняшней неспокойное обстановке актуальна ситуативная тревожность.
Сергей Шкилёв заявил, что, в первую очередь, человек сам должен себе помочь. Этим будет считаться и обращение к психологу, который поможет справиться с тревогой и вернуть себя в настоящее.
Как это происходит? Специалисту нужно описать, что и как тревожит в том самом будущем, как будто это происходит здесь и сейчас, в моменте, когда человек находится в безопасной для него обстановке. Но и здесь тревожность делится на два типа: истинная и мнимая.
«В таком случае самому себе задаётся вопрос о том, реальная у вас тревога или она вызвана фантазиями, переносом себя в ту самую ситуацию. Как вид „самозапугивания“. И запускает весь этот механизм», — комментирует специалист.
В основном она вызвана постравматическими ситуациями. Как уточнил психолог, для белгородцев это те самые даты, когда люди подвергались наибольшей опасности, чем можно было вообще представить. События, которых не ждали, в которые не хотелось попасть. И кому-то лично, и в контексте общей беды жителей Белгородской области.
Шкилёв поделился, что волнение невозможно убрать полностью. Однако можно создать хотя бы минимальную или достаточную зону комфорта. А полное бездействие или чрезмерная расслабленность могут, наоборот, стать угрозой.
«Тогда необходимо работать над повышением уровня своей ситуативной и личной безопасности. О чём идёт речь? Это когда вам необходимо куда-то выйти, переехать, пойти. Необходимо максимально себя обезопасить. Как? Продумать маршрут, вспомнить или подмечать на пути места, где можно укрыться. Когда вы выходите на улицу, ради себя нужно максимально превратиться во внимание, в слух, смотреть в небо, прислушиваться к системе оповещения населения. В нашей ситуации это немало», — объясняет он.
Зачастую человек может перенасыщаться информацией. Особенно той, которая вызывает дополнительное беспокойство, страх и, в некоторых случаях, даже панические атаки из-за перенапряжения. Также не все новостные каналы и сообщества сегодня предлагают объективную и правдивую информацию, а в основном играет на эмоциях читателя, чтобы привлечь больше внимания.
В таком случае лучше отстраниться на какое-то время от источников информации. Выключить телевизор или компьютер, отложить телефон. Чтобы отдохнуть от того, что вы увидели или прочитали. Дать отдохнуть своей психике.
Часто тревожность, действительно, отрывает от реальности. В таком случае можно сделать следующее. Конечно же, вернуться назад. Необходимо сконцентрироваться на собственных ощущениях. Почувствовать и полностью осознать, что вокруг вас. Как чувствуете? Выбрать несколько. Услышать то, что вокруг вас. Тикают часы, шум машин за окном, ветра, собственного дыхания и т. п. То же самое касается зрения. Можно перечислить самому себе, что вы видите.
Специалисты предлагают и другие способы. Можно не только сконцентрироваться на объектах, но и попробовать найти то, что их объединяет. Один цвет, текстура, материал изготовления.
Что касается дыхания, то здесь можно выбрать и подобрать для себя несколько подходящих техник. Самая распространённая — дыхание по «квадрату». В чём суть? Найти квадратный или прямоугольный предмет. Желательно побольше. Шкаф, зеркало, рамка картины и т. п. Медленно обвести взглядом или пальцем его по контуру. Вдох — на одну сторону, выдох — на вторую, далее снова сделать вдох, а потом выдох. Лучше начинать от нижних углов. Очень важно, чтобы выдохи были немного длиннее вдохов. Такой способ помогает восстановить дыхание, ритм сердца и процесс кровообращения.
Речь в основном идёт о фильмах, сериалах. Познавательных, научпоп и тру-крайм видео. То же самое касается книг. Напряжённые, страшные и тревожные контексты. Либо мелодрамы. Во-первых, человек с самого начала своего пути постоянно испытывал некоторую периодическую напряжённость.
Если человек осознаёт свою впечатлительность, возможную реакцию и психологическое состояние, то решение остаётся как раз за ним самим. Если есть сомнения — лучше не рисковать. В основном речь о том, что некоторые люди подобным образом сбрасывают лишний стресс, лишнее напряжение и уравновешивают эмоции. Да, странная ситуация, когда один стресс устраняется другим. Но бывает и такое. И это не редкость. Если всё совсем наоборот, то рекомендуется отказаться от этого. Даже если предлагают посмотреть что-то за компанию.
Это те действия и вещи, которые не требуют большой умственной нагрузки или вообще перегруза. Уборка, мытьё посуды, взять карандаш в руки. Чтобы занять себя несложной раскраской, теми же мандалами. Или другими, к тематике которых у вас лежит душа. То есть, это практически механические и повторяющиеся действия.
Здесь объяснить проще. Нужно написать свои тревожные мысли и страхи на листке бумаги или в блокноте. После того, как это сделано, необходимо перечитать и сделать анализ. Но уже не с эмоциональной стороны, а со стороны логики. Что вы можете сделать, почему это появилось, как можно исправить или другие логические выводы. Лучше не анализировать в масштабном плане, а в более «приземлённом».
Снова понадобятся листок и ручка. Цель — написать как миниму 15 вещей, которые вас успокаивают. Вспомнить, подумать о них. Если не получается набрать даже минимальное количество, то это повод в принципе задуматься о подобном. Даже мелочи можно засчитать. Ведь не зря говорят, что приятные мелочи важнее больших радостей.