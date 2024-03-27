Что такое тревога, какая она бывает и как белгородцы могут с ней справиться?

Если человек осознаёт свою впечатлительность, возможную реакцию и психологическое состояние, то решение остаётся как раз за ним самим. Если есть сомнения — лучше не рисковать. В основном речь о том, что некоторые люди подобным образом сбрасывают лишний стресс, лишнее напряжение и уравновешивают эмоции. Да, странная ситуация, когда один стресс устраняется другим. Но бывает и такое. И это не редкость. Если всё совсем наоборот, то рекомендуется отказаться от этого. Даже если предлагают посмотреть что-то за компанию.