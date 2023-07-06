Горе или жизнь? Психолог даёт рекомендации по переживанию потери близких

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Смерть человека при любых обстоятельствах — это очень тяжело, как для близких, так и для тех, кто хочет как-то помочь. В нашем обществе разговоры на эту тему проходят полушёпотом между людьми в чёрном. Люди не хотят думать на тему утраты родных, ведь даже мысли об этом причиняют боль. Однако пережить смерть намного проще, когда есть какая-то основа знаний, ценностей и убеждений. Конечно, убеждения и ценности невозможно привить одной публикацией, но, чтобы разобраться, как правильно проходить процесс горевания и как вести себя с теми, кто недавно потерял близких, мы поговорили с психологом из ОГБУ «Центр информационной безопасности и психологической помощи» Максимом Коваленко.
— Проживать утрату близкого можно по-разному. Есть ли правила экологичного горевания, которые помогут облегчить боль?
Существует два основных способа, как можно переживать утрату. Первый, к сожалению, самый распространенный и вредный для здоровья и жизнедеятельности человека — это пытаться избавиться от эмоциональной боли вместо того, чтобы её принять и прожить. То есть, человек прикладывает усилия к тому, чтобы подавить в себе чувства или избежать их. Например, многие пытаются заглушить боль с помощью алкоголя. Другие могут ругать свою «слабость» и пытаются с помощью силы воли вытерпеть, не проявляя никаких чувств. Третьи могут уходить от ситуации в любую деятельность, лишь бы ничего не чувствовать. Итог такого отношения к себе один — невыраженное горе продолжает мучить человека изнутри, вызывая психосоматические жалобы, депрессивное состояние, неуверенность в завтрашнем дне.
Другой способ проживания горя состоит в том, чтобы принять событие утраты в своей жизни как есть, признать в себе боль и, не сопротивляясь этому состоянию, позволить себе всё чувствовать и выражать. Только в таком случае наступает облегчение — человек перестаёт бороться с самим собой и принимает жизнь со всеми событиями, не деля их на чёрное и белое. Когда негативные чувства прожиты правильно, тогда же наступает момент для обретения нового смысла. Именно цепляние или борьба с чувством горя приводит к тому, что восприятие сужается и человек не видит для себя понимания дальнейшей жизни. Выход из кризиса состоит в том, чтобы разрешить себе испытывать горе и его проживать, после чего обрести новый смысл и создавать дальнейшую жизнь на его основе.
Если говорить об общих рекомендациях, то нужно обратить внимание на следующее:
Эти советы помогут не только вам или вашим близким, которые сейчас находятся в процессе переживания утраты, но и сформируют представление о том, чем руководствоваться, когда такой момент наступит. Ведь, как говорил классик, страшно не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Более того, именно взрослая сформированная позиция и знания о том, как переживать утрату, поможет в воспитании детей, ведь смерть — это составляющая жизни, которую необходимо учитывать. О том, как и когда важно поговорить с детьми, мы расскажем в следующем материале, а пока поговорим о том, что и как сказать человеку, который переживает утрату. Обычно человек ощущает себя бессильным перед обстоятельствами, а его друзьям тяжело подобрать слова для выражения сочувствия.
Мнение психолога на этот счет:
В первую очередь, важно не то, что именно говорить человеку, а с каким отношением. Когда человек узнаёт о потере близкого, он на какое-то время лишается внутренней опоры и его реакции могут напоминать реакцию беззащитного ребёнка. В таком случае необходимо показать человеку тёплое отношение через послания: «Я рядом, я сейчас с тобой», «Ты можешь чувствовать и всё выражать, я принимаю тебя», «Я буду здесь с тобой какое-то время и готов тебе помочь».
Человеку нужно дать время на то, чтобы состоялась его реакция. Слезы — одна из адаптивных реакций психики, так организм снимает психоэмоциональное напряжение и снижает уровень кортизола, гормона стресса. Поэтому, если человек плачет, не следует его останавливать и тем более просить успокоиться. В этот момент лучшим решением будет помолчать и положить руку на плечо или приобнять. Нельзя в этот момент человека просить успокоиться, «взять себя в руки», говорить о том, что вы тоже через такое прошли — всё это говорит о том, что вы не уважаете чувства человека и его отношение к событиям жизни. Вместо этого покажите, что вы рядом и принимаете то, что другой испытывает боль. После реакции плача может наступить усталость, поэтому предложите человеку отдых, узнайте у него, в чём он сейчас нуждается и что бы хотел в настоящий момент получить.
Нет универсальных формул и фраз. Поддержка может быть в разговоре, в приготовлении еды и почти насильном кормлении, в помощи с обретением нового смысла жить или переосмысления ценностей. Иногда поддержка — это вовремя прочитанная статья или показанный фильм. Главное, помните, что человек в таких обстоятельствах очень уязвим и относиться к нему нужно соответственно, с открытым сердцем и пониманием.
К смерти нельзя быть готовым, но можно жить каждый день и не забывать о том, что мы можем всё, пока дышим. Поэтому говорите любимым, что вы их цените, помогайте близким и наслаждайтесь жизнью во всех её проявлениях каждый день.