Горе или жизнь? Психолог даёт рекомендации по переживанию потери близких

Эти советы помогут не только вам или вашим близким, которые сейчас находятся в процессе переживания утраты, но и сформируют представление о том, чем руководствоваться, когда такой момент наступит. Ведь, как говорил классик, страшно не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Более того, именно взрослая сформированная позиция и знания о том, как переживать утрату, поможет в воспитании детей, ведь смерть — это составляющая жизни, которую необходимо учитывать. О том, как и когда важно поговорить с детьми, мы расскажем в следующем материале, а пока поговорим о том, что и как сказать человеку, который переживает утрату. Обычно человек ощущает себя бессильным перед обстоятельствами, а его друзьям тяжело подобрать слова для выражения сочувствия.