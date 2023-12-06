В Белгороде спрос на онлайн-психологов вырос на 58%

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году стал «Ясно», число его пользователей с прошлого года увеличилось на 44%, а трафик — на 89%. На втором месте — Alter, он же показал самые высокие темпы роста (аудитория выросла в 5,5 раза). Третью строчку занимает Zigmund.Online (число пользователей уменьшилось на 28%, при этом трафик вырос 24%). Также в пятерку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk и Smart.