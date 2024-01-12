Цирк и психологи: какую помощь юным белгородцам оказывают в Сочи?

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Группа из 11 юных белгородцев и пяти сопровождающих их взрослых отправилась в Сочи, чтобы пройти комплексную реабилитацию в нейроцентре «Ирис». Детям и взрослым оказывают квалифицированную медицинскую помощь нейропсихологи, логопеды и другие профильные специалисты. Также запланирована реабилитация на базе иппоцентра в Сочи.
Детям и взрослым, прибывшим из Белгорода, также организовали экскурсионную программу с посещением мест курорта и городских достопримечательностей. Кроме этого, жители посетят цирк, парк развлечений «Сочи Парк» и мастер-классы по вокалу и изготовлению сладостей.
На время пребывания в Сочи белгородцев поселили в отеле с удобной логистикой.
Напомним, что 12 января из Белгорода 645 детей уехали в Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области, ещё 300 школьников отправились в Ярославскую область. Их на 21 день разместят в санаториях.