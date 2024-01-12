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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Дети

Цирк и психологи: какую помощь юным белгородцам оказывают в Сочи?

12 января 2024, 15:16
Фото: Midjourney
Дети

Нейроцентр в Сочи принял группу детей из Белгорода

Пресс-служба администрации курортного города рассказала о том, как дети и взрослые из Белгорода разместились в нейроцентре «Ирис». Там жителям приграничного региона помогают психологи, логопеды и другие специалисты.
Сюжет
Дети

Группа из 11 юных белгородцев и пяти сопровождающих их взрослых отправилась в Сочи, чтобы пройти комплексную реабилитацию в нейроцентре «Ирис». Детям и взрослым оказывают квалифицированную медицинскую помощь нейропсихологи, логопеды и другие профильные специалисты. Также запланирована реабилитация на базе иппоцентра в Сочи.

Детям и взрослым, прибывшим из Белгорода, также организовали экскурсионную программу с посещением мест курорта и городских достопримечательностей. Кроме этого, жители посетят цирк, парк развлечений «Сочи Парк» и мастер-классы по вокалу и изготовлению сладостей.

На время пребывания в Сочи белгородцев поселили в отеле с удобной логистикой.

Напомним, что 12 января из Белгорода 645 детей уехали в Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области, ещё 300 школьников отправились в Ярославскую область. Их на 21 день разместят в санаториях.

Пенза, Липецк и Тамбов: куда уезжают дети из Белгорода
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#Белгородская область#Психологи#Дети#Сочи#Новости Белгорода#Реабилитация#Белгород#Александра Склярова#Нейроцентр
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