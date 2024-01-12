Цирк и психологи: какую помощь юным белгородцам оказывают в Сочи?

Группа из 11 юных белгородцев и пяти сопровождающих их взрослых отправилась в Сочи, чтобы пройти комплексную реабилитацию в нейроцентре «Ирис». Детям и взрослым оказывают квалифицированную медицинскую помощь нейропсихологи, логопеды и другие профильные специалисты. Также запланирована реабилитация на базе иппоцентра в Сочи.