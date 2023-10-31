Закрытие «Потапыча» и обрушение моста: чего боятся белгородцы?

Чаще всего иностранцы, отмечающие этот праздник, стараются сделать день поистине страшным: смотрят или читают ужасы, посещают кладбища и устраивают тематические вечеринки. Но есть и такие страхи, которые преследуют людей вне зависимости от того, какой сейчас день недели и отмечается ли какой-либо праздник.