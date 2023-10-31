Закрытие «Потапыча» и обрушение моста: чего боятся белгородцы?

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Сегодня, 31 октября, в некоторых странах отмечается Хеллоуин или День всех святых. В этот день принято наряжаться в страшные костюмы, например, в персонажей любимых книг и фильмов, и раздавать детям конфеты.
Чаще всего иностранцы, отмечающие этот праздник, стараются сделать день поистине страшным: смотрят или читают ужасы, посещают кладбища и устраивают тематические вечеринки. Но есть и такие страхи, которые преследуют людей вне зависимости от того, какой сейчас день недели и отмечается ли какой-либо праздник.
Подобные страхи есть и у белгородцев. Например, аэропорт так и не откроют, а пиццерия «Потапыч», наоборот, закроется. Все страхи жителей региона редакция Бел.Ру разместила на специальных карточках.
Отметим, что в русской православной традиции есть свой День всех святых: он отмечается в первое воскресенье после Дня Святой Троицы. К Хеллоину РПЦ относится негативно.