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Published Сегодня, 15:35

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Белгородцы признались, чего боятся больше всего

Закрытие «Потапыча» и обрушение моста: чего боятся белгородцы?

31 октября 2023, 15:35
Фото: Kandinsky 2.2

Белгородцы признались, чего боятся больше всего

Существует множество различных страхов: кто-то боится высоты, кто-то темноты или замкнутых пространств. Но чего боятся жители конкретных регионов? Редакция Бел.Ру выяснила, чего боятся белгородцы.

Сегодня, 31 октября, в некоторых странах отмечается Хеллоуин или День всех святых. В этот день принято наряжаться в страшные костюмы, например, в персонажей любимых книг и фильмов, и раздавать детям конфеты.

Чаще всего иностранцы, отмечающие этот праздник, стараются сделать день поистине страшным: смотрят или читают ужасы, посещают кладбища и устраивают тематические вечеринки. Но есть и такие страхи, которые преследуют людей вне зависимости от того, какой сейчас день недели и отмечается ли какой-либо праздник.

Подобные страхи есть и у белгородцев. Например, аэропорт так и не откроют, а пиццерия «Потапыч», наоборот, закроется. Все страхи жителей региона редакция Бел.Ру разместила на специальных карточках.

Отметим, что в русской православной традиции есть свой День всех святых: он отмечается в первое воскресенье после Дня Святой Троицы. К Хеллоину РПЦ относится негативно.

Фото: Bel.ru
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Александра Склярова
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