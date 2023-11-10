«Сквозь боль и страх»: 11-летний белгородец рассказал, как спасал отца из-под завалов

Белгородцы — герои телепрограммы — выжили чудом, но дом им придётся отстраивать заново. В момент обстрела в здании находились только отец и 11-летний мальчик, который сидел в дверном проёме, накрывшись одеялом. Когда один из снарядов попал в их дом, ребёнку пришлось доставать своего отца из-под завалов. Выжили не только белгородцы, но и их собака.