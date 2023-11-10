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Пострадавший мальчик Митя

«Сквозь боль и страх»: 11-летний белгородец рассказал, как спасал отца из-под завалов

10 ноября 2023, 09:03
Фото: эфир телеканала "Россия-1"
Пострадавший мальчик Митя

Спасшего отца юного белгородца показали на федеральном ТВ

На телеканале «Россия-1» в программе «Наши» показали семью из Валуек Белгородской области. Отец и его 11-летний сын чудом спаслись из полуразрушенного снарядом дома. Происшествие случилось минувшим летом.
Сюжет
Обстрел

Белгородцы рассказали подробности о том дне, когда мальчику пришлось вытаскивать из-под завалов своего папу. «Пересиливая боль и страх, помог скатить глыбу», — рассказал ребёнок.

Его отец отметил, что кусок стены был больше метра в высоту и весил порядка 100 килограммов.

Происходит взрыв, стены разлетаются — и меня придавливает кирпичами. Я лежал на спине и начал кричать, узнавать, в каком состоянии находится Митя. Мы вместе смогли скатить глыбу кирпичей, вышли на улицу и зашли в гараж, поскольку обстрел продолжался. Сам бы я не смог убрать эту глыбу.
рассказывает отец мальчика

В гараже отец накрыл одеялом испуганного ребёнка и стал ждать конца атаки. Позже им помогли медики, которые зафиксировали у мальчика взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, травматический шок и перелом ключицы. Мужчине пришлось зашивать голову, ушибы были по всему телу.

Напомним, что 19 июня по Валуйкам выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града», в результате чего пострадали восемь человек.

Белгородцы — герои телепрограммы — выжили чудом, но дом им придётся отстраивать заново. В момент обстрела в здании находились только отец и 11-летний мальчик, который сидел в дверном проёме, накрывшись одеялом. Когда один из снарядов попал в их дом, ребёнку пришлось доставать своего отца из-под завалов. Выжили не только белгородцы, но и их собака.

Пострадавший мальчик Митя
Видео: эфир телеканала "Росси
Ребёнок из Валуек спас отца из-под завалов во время обстрела
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