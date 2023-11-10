«Сквозь боль и страх»: 11-летний белгородец рассказал, как спасал отца из-под завалов

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Белгородцы рассказали подробности о том дне, когда мальчику пришлось вытаскивать из-под завалов своего папу. «Пересиливая боль и страх, помог скатить глыбу», — рассказал ребёнок.
Его отец отметил, что кусок стены был больше метра в высоту и весил порядка 100 килограммов.
Происходит взрыв, стены разлетаются — и меня придавливает кирпичами. Я лежал на спине и начал кричать, узнавать, в каком состоянии находится Митя. Мы вместе смогли скатить глыбу кирпичей, вышли на улицу и зашли в гараж, поскольку обстрел продолжался. Сам бы я не смог убрать эту глыбу.
рассказывает отец мальчика
В гараже отец накрыл одеялом испуганного ребёнка и стал ждать конца атаки. Позже им помогли медики, которые зафиксировали у мальчика взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, травматический шок и перелом ключицы. Мужчине пришлось зашивать голову, ушибы были по всему телу.
Напомним, что 19 июня по Валуйкам выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града», в результате чего пострадали восемь человек.
Белгородцы — герои телепрограммы — выжили чудом, но дом им придётся отстраивать заново. В момент обстрела в здании находились только отец и 11-летний мальчик, который сидел в дверном проёме, накрывшись одеялом. Когда один из снарядов попал в их дом, ребёнку пришлось доставать своего отца из-под завалов. Выжили не только белгородцы, но и их собака.