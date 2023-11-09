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Обстрел

ВСУ ударили по сельхозпредприятию в Белгородской области

9 ноября 2023, 08:15
Фото: 1MI
Обстрел

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз

Вчера, 8 ноября, пять муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Противник атаковал населённые пункта региона более 90 раз. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробную статистику опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Накануне противник атаковал Валуйки — по городу выпустили три снаряда из РСЗО «Град». В результате прилёта в двух частных домах есть значительные разрушения: повреждены фасады, заборы, угол одного из домов, крыша и летняя кухня. Ещё в двух домах осколками выбило окна. Повреждены несколько автомобилей. Пострадавших нет.

В этом же округе обстреляли село Новоказацкое — там повреждена линия электропередачи. По селу Логачёвка ударили пять раз из реактивной системы залпового огня, по хутору Дубровка — 21 раз. Обошлось без последствий.

Три взрывных устройства украинский БПЛА сбросил на село Поляна Шебекинского округа. Повреждены ангар и резервуар для накопления воды на сельхозпредприятии. В сёлах Муром и Белянка прилетело по четыре снаряда, в селе Середа — три, в Новой Таволжанке — два.

По Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге ВСУ выпустили восемь миномётных снарядов, из-за чего повреждена водонапорная башня.

В хуторе Старый Волоконовского района зафиксировали девять снарядов и 30 гранатометных выстрелов. В сёлах Староселье и Теребрено Краснояружского района — пять и два прилёта соответственно. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и повреждений нет.

Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
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