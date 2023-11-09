ВСУ ударили по сельхозпредприятию в Белгородской области

Накануне противник атаковал Валуйки — по городу выпустили три снаряда из РСЗО «Град». В результате прилёта в двух частных домах есть значительные разрушения: повреждены фасады, заборы, угол одного из домов, крыша и летняя кухня. Ещё в двух домах осколками выбило окна. Повреждены несколько автомобилей. Пострадавших нет.