ВСУ ударили по сельхозпредприятию в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Накануне противник атаковал Валуйки — по городу выпустили три снаряда из РСЗО «Град». В результате прилёта в двух частных домах есть значительные разрушения: повреждены фасады, заборы, угол одного из домов, крыша и летняя кухня. Ещё в двух домах осколками выбило окна. Повреждены несколько автомобилей. Пострадавших нет.
В этом же округе обстреляли село Новоказацкое — там повреждена линия электропередачи. По селу Логачёвка ударили пять раз из реактивной системы залпового огня, по хутору Дубровка — 21 раз. Обошлось без последствий.
Три взрывных устройства украинский БПЛА сбросил на село Поляна Шебекинского округа. Повреждены ангар и резервуар для накопления воды на сельхозпредприятии. В сёлах Муром и Белянка прилетело по четыре снаряда, в селе Середа — три, в Новой Таволжанке — два.
По Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге ВСУ выпустили восемь миномётных снарядов, из-за чего повреждена водонапорная башня.
В хуторе Старый Волоконовского района зафиксировали девять снарядов и 30 гранатометных выстрелов. В сёлах Староселье и Теребрено Краснояружского района — пять и два прилёта соответственно. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и повреждений нет.