Две машины пострадали от дронов-камикадзе в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
По селу Казачье-Рудченское Борисовского района со стороны Украины выпустили три снаряда. Также при атаке двух дронов-камикадзе пострадали два автомобиля.
В Грайворонском округе в результате прилёта пяти миномётных снарядов в селе Дроновка повреждён частный дом: выбито окно, посечены кровля и забор. Село Сподарюшино ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе и сбросили с БПЛА один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.
В Волоконовском районе под удар попал хутор Старый — в нём зафиксировали девять миномётных снарядов и 56 гранатомётных выстрелов.
Под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе — установлено пять прилётов, также село атаковал один дрон-камикадзе. По хутору Панков выпустили три снаряда, по МАПП «Шебекино» — 10 снарядов. Пострадавших и повреждений нет.
По сёлам Нехотеевка и Щетиновка Белгородского района ВСУ выпустили по три артиллерийских снаряда, по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое и Теребрино Краснояружского района — по четыре снаряда, по селу Пеньковка — три снаряда. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.