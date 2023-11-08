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Беспилотники

Две машины пострадали от дронов-камикадзе в Белгородской области

8 ноября 2023, 07:57
Фото: Midjourney
Беспилотники

За сутки Белгородская область оказалась под огнём ВСУ более 110 раз

ВСУ накануне обстреляли шесть районов. Территории населённых пунктов атаковали более 110 раз. Пострадавших нет, но есть разрушения. Статистику за 7 ноября опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

По селу Казачье-Рудченское Борисовского района со стороны Украины выпустили три снаряда. Также при атаке двух дронов-камикадзе пострадали два автомобиля.

В Грайворонском округе в результате прилёта пяти миномётных снарядов в селе Дроновка повреждён частный дом: выбито окно, посечены кровля и забор. Село Сподарюшино ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе и сбросили с БПЛА один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе под удар попал хутор Старый — в нём зафиксировали девять миномётных снарядов и 56 гранатомётных выстрелов.

Под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе — установлено пять прилётов, также село атаковал один дрон-камикадзе. По хутору Панков выпустили три снаряда, по МАПП «Шебекино» — 10 снарядов. Пострадавших и повреждений нет.

По сёлам Нехотеевка и Щетиновка Белгородского района ВСУ выпустили по три артиллерийских снаряда, по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое и Теребрино Краснояружского района — по четыре снаряда, по селу Пеньковка — три снаряда. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.

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