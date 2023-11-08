Две машины пострадали от дронов-камикадзе в Белгородской области

По сёлам Нехотеевка и Щетиновка Белгородского района ВСУ выпустили по три артиллерийских снаряда, по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое и Теребрино Краснояружского района — по четыре снаряда, по селу Пеньковка — три снаряда. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.