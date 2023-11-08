В Белгородской области неспокойно: под обстрел попали несколько населённых пунктов

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
С утра 8 ноября Белгородскую область обстреляли как минимум шесть раз. Неспокойно было в Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге.
Спустя время стало известно об обстреле Шебекино. То, что прилёты были, подтверждают местные жители. По словам шебекинцев, удары нанесли по окраине города. Помимо этого, под обстрел попала Безлюдовка.
Три населённых пункта попали под обстрелы в Валуйском горокруге. Под огнём оказались село Бирюч и хутор Дубровка. Помимо этого, ВСУ обстреляли Валуйки. Есть серьёзные разрушения. Пострадали как минимум пять домов и две машины.
Напомним, что накануне по Белгородской области ударили более 110 раз. В результате атаки двух дронов-камикадзе пострадал транспорт в Борисовском районе. В Грайворонском горокруге повреждён частный дом.