В Белгородской области неспокойно: под обстрел попали несколько населённых пунктов

Три населённых пункта попали под обстрелы в Валуйском горокруге. Под огнём оказались село Бирюч и хутор Дубровка. Помимо этого, ВСУ обстреляли Валуйки. Есть серьёзные разрушения. Пострадали как минимум пять домов и две машины.